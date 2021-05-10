《經濟通通訊社１０日專訊》據英國《金融時報》周日（９日）引述政府官員消息報道指，
如果對加拿大、挪威、瑞士、新加坡等特定國家出口，英國自由港的公司將無法享受新減稅區的
全部優惠政策，而最近英國與２３個國家達成的脫歐貿易協定包括一些條款，專門阻止自由港類
地區的製造商從相關協定中受惠。（ａｌ）
10/05/2021 10:19
【英國脫歐】傳英國對部分市場出口需據脫歐後貿易協定繳納關稅
《經濟通通訊社１０日專訊》據英國《金融時報》周日（９日）引述政府官員消息報道指，
如果對加拿大、挪威、瑞士、新加坡等特定國家出口，英國自由港的公司將無法享受新減稅區的
全部優惠政策，而最近英國與２３個國家達成的脫歐貿易協定包括一些條款，專門阻止自由港類
地區的製造商從相關協定中受惠。（ａｌ）
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