【英國脫歐】傳英國對部分市場出口需據脫歐後貿易協定繳納關稅

《經濟通通訊社１０日專訊》據英國《金融時報》周日（９日）引述政府官員消息報道指，

如果對加拿大、挪威、瑞士、新加坡等特定國家出口，英國自由港的公司將無法享受新減稅區的

全部優惠政策，而最近英國與２３個國家達成的脫歐貿易協定包括一些條款，專門阻止自由港類

地區的製造商從相關協定中受惠。（ａｌ）

