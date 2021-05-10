《經濟通通訊社１０日專訊》全球第二大加密貨幣以太幣今日破頂升逾４％，首次突破
４０００元（美元．下同）關口，今年累漲逾四倍，目前市值約４６３０億美元。
據加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ最新數據，以太幣現升４﹒４４％，報４０５５﹒９２
元，而據Ｂｉｎａｎｃｅ數據，以太幣現升４﹒４６％，報４０５２﹒２３元。（ａｌ）
10/05/2021 12:00
【代幣狂熱】以太幣破頂升逾４％，首次突破４０００美元關口
《經濟通通訊社１０日專訊》全球第二大加密貨幣以太幣今日破頂升逾４％，首次突破
４０００元（美元．下同）關口，今年累漲逾四倍，目前市值約４６３０億美元。
據加密貨幣交易所Ｃｏｉｎｂａｓｅ最新數據，以太幣現升４﹒４４％，報４０５５﹒９２
元，而據Ｂｉｎａｎｃｅ數據，以太幣現升４﹒４６％，報４０５２﹒２３元。（ａｌ）
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