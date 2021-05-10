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10/05/2021 15:26

【基金爆倉】傳瑞銀重新啟動裁員計劃，已向員工發出通知

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據瑞士商業新聞媒體《Ｉｎｓｉｄｅ　Ｐａｒａｄｅｐｌａｔ
ｚ》引述消息人士報道指，瑞銀（ＵＢＳ）已重新啟動裁員計劃「Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ　ｉｎ　
Ｆｏｒｃｅ」，並開始向員工發出通知。據公司網站，目前瑞銀在約五十個國家或地區僱用近
７３０００名員工。
　　瑞銀首席財務總監早前在首季業績公布後，在電話會議上拒絕透露具體裁員數量，但將涉及
所有地區，沒有具體側重部門。（ａｌ）

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