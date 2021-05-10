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即市新聞

10/05/2021 09:47

《窩輪豪情－梁業豪》反覆上落市中買賣牛熊證須知

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、公用
事業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中信股份
（００２６７）、中華煤氣（００００３）與中海油（００８８３），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選中國平安（０２３１８）、海底撈（０６８６２）與騰訊（００７００）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、原材料業與公用事業。此外，恆
生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油、中華煤氣與中信股份，可
用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時
應參考的股票，則宜首選海底撈、騰訊與快手（０１０２４）。
　　於市況反覆上落期間，順勢炒賣牛熊證算是一種可取的投機策略，特別是考慮到不用付買賣
印花稅。我們可於預期的橫行區底部附近，耐心等候圖表訊號的指示，持有牛證圖利；反之亦然
。不過，大家須特別留意牛熊證的收回價是否合適，才入市持貨。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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