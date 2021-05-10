《談國論企－黎偉成》中國進出口４月份飆升表現佳

《談國論企》中國的進出口貿易在２０２１年４月份同比急劇增長，進口更保持對上一個月

增速快於出口，顯示商品出口有強烈需求和競爭優勢的同時，內需相當殷切，對中國以「國內大

循環」為主，配合「國內外雙循環」，肯定會確保國民經濟穩中有進的發展。中國自強不息、自

力更生、自我創新，使發瘋發狂反華壓華的美國奈不了何，更會出現中國成強者自強、而不斷打

壓他國的美國成弱者自弱之況。



＊對美出口增五成顯貿戰未能打壓中國＊



來自中國海關總署的最新資料，中國的進出口貿易於２０２１年４月份達３﹒１５萬億元（

人民幣．下同），同比增長２６﹒６％，較對上一個月的３月份３﹒０２２萬億元的２４％升幅

多增２﹒６個百分點，並使１－４月份累計１１﹒６２萬億元的增幅提升至２８﹒５％的高水平

。

整體對外貿易於２０２１年前四個月保持快速成長步伐，不僅受到２０２０年同期因新冠肺

疫ＣＯＶＩＤ－１９嚴重衝擊使比較基礎偏低的影響，更重要的是出口和進口皆有十分良好和重

大的進展，特別是（一）與數大貿易夥伴的雙邊貿易交往，有明顯的復甦，而惹人注目的是（Ｉ

）對美國的進出口，於２０２１年１－４月份累計１﹒４４萬億元同比飆升５０﹒３％，其中中

國對美的出口１﹒０５萬億元同比增長４９﹒３％，而十分努力進口的美國貨，升幅更達

５３﹒３％和高於出口約４個百分點，惟所達只為３９３０﹒５億元，故雙邊貿易順差

６５３８﹒９億元，同比大幅增長４７％。特朗普單邊對華輸美商品加徵關稅，未生遏制和打壓

之效，反而美國人民在惡疫衝擊底下得增價廉物美的中國貨，拜登暫保特魔劣策，差矣！

至於中國對另三個主要市場的雙邊貿易，亦有十分明顯的增長，如（ＩＩ）對東盟的進出口

１﹒７２萬億元，同比增長２７﹒６％，其中中國對東盟的出口９５０５﹒８億元同比增長

２９％，有貿易順差１８５５﹒３億元同比增長４３﹒６％。（ＩＩＩ）對歐盟進出口期內累計

１﹒６３萬億元同比增長３２﹒１％，輸歐商品９７４６﹒９億元上升３６﹒１％，和（ＩＶ）

對日本進出口７７０６﹒４億元同比增長１６﹒２％，中國輸日３４０７﹒４億元的增幅達

１２﹒６％。中國商品出口在世界經濟低迷期仍有如斯理想表現，確有相當良佳的啟示性。

再重點看（二）兩大類別的出口，其中（１）以資本密集為主的一般貿易，於２０２１年前

４個月累計達３﹒８４萬億元，同比增長３８﹒８％，可見中國多年來積極主動的支持技術和創

新的政策，一般貿易商品即使在外圍經濟尚差勁，反而有十分良佳的表現，尤其是機電產品出口

３﹒７９萬億元同比增３６﹒３％，其中自動數據處理設備及其零部件出口４８９９﹒億元同比

大幅增長３２﹒５％，手機、汽車和集成電路等資本密集商品分別增３５﹒６％與９１﹒３％。

同樣重要的，是（２）以勞工密集為主的加工貿易，出口期內達１﹒１１萬億元同比亦明顯

上升３１﹒９％，足見中國商品在世界各地皆暢銷。要留意：口罩在內的紡織品外銷同比大增

４１％，為甚麼美國不把中國生產的口罩等防護物資的出口大增，視作為「外交」式的「惡性威

脅」，而又千方百計的打擊中國生產的疫苗？



＊進口能源資料集成電路皆明顯增長＊



國務院總理李克強於２０２１年３月５日發布的《政府工作報告》，最惹人注目的肯定是指

所出今年「要集中精力推進改革創新、推動高質量發展」，重點當然是在於創新，更要發揮驅動

發展的高度積極作用。從最新的數據顯示，中國的出口商品結構的素質，有明顯的提升，確產生

強化外銷競爭能力，獲益不淺。

更惹人注目的，為（三）進口，於２０２１年４月份１﹒４４萬億元同比增長３２﹒２％，

促１－４月份累計５﹒３萬億元升幅提高至２２﹒７％，其中（１）鐵礦砂、原油、天然氣、鋼

材等皆增，顯生產需求強烈；（２）電機產品、集成電路等進口增幅亦相當大。此因中國商品外

銷的情況不斷改善，內需亦相當殷切，使生產所需的能源、資源的需求明顯增加。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

