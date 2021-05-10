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即市新聞

10/05/2021 13:08

《外匯達仁－盧楚仁》加元英鎊有望續領群雄

　　《外匯達仁》部分香港家長一直十分關心英鎊和加元的走勢，主要是英加兩地為熱門的留學
、移民和物業投資的市場。而剛好在主要工業國貨幣當中，加元和英鎊分別名列前茅，年內升幅
明顯跑贏其他非美貨幣。那麼，到底加元和英鎊在年內能否維持強勢呢？
　
　　先講加元，年內升幅在眾多貨幣當中排名第一，升幅有５％，過去１２個月來計，加元的升
幅已經有１５﹒２１％，表現相當不俗。當中原因不外乎是油價大幅上升帶來加拿大的能源出口
收益增加。另一方面，美國經濟強勁復甦，亦帶來加拿大經濟好處，主要是美國為加拿大最大的
出口地，正如中國經濟好，對澳元有利的道理一樣。而重要的是加央行已經率先宣布退市，估計
未來最快加息的亦應該是加央行，故為眾多主要工業國央行中最鷹派的。
　
　　加元兌美元以至交叉盤的加元兌日圓，我繼續睇高一線，以年內目標看，我認為美元兌加元
有機會下跌至１﹒１２７６的重大關口位。加元兌日圓有機會向上挑戰１０６水平。上星期有一
位學生和一位朋友之前分別跟我說，認為加元升了很多不敢再高追，說自己有畏高症，故此白白
錯失了今次的機會。無疑加元確實已經升至三年高位，但其實回想一下，加元曾經升至一年高位
，之後又到兩年高位，如果在這些時間不敢追，那麼白白錯失機會了。而未來加元有機會升至四
年、五年、甚至六年的高位。所以做投資我們不能過分畏高，我們要將焦點不是放在現價位是多
少年的高位，是要將焦點放在未來這貨幣可能再挑戰甚麼高位。
　
　　至於英鎊方面，年內升幅排名第二，升幅有２﹒５３％，過去１２個月來計升幅有
１３﹒３８％。選舉後，金融市場總算鬆一口氣，原因是保守黨在地方選舉中意外報捷，約翰遜
總算避過一劫。另一方面，蘇格蘭民族黨雖然勝出議會選舉，但議席卻沒有超過一半，而且蘇格
蘭民族黨改口風說不會在年內舉行公投，而是在２０２３年才舉行，所以這個計時炸彈亦不會在
短期內爆，故短期內英鎊兌美元甚至英鎊兌日圓均可睇高一線。
《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》

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