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10/05/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流出３２﹒６億人幣，買中海油小米沽美團騰訊

　　《經濟通通訊社１０日專訊》恆指高開１６６點，重上１００天線（約２８６５１點）和１
０天線（約２８７２１點），甫開曾升２３１點，見２８８４２點半日高，重上２０天線（約２
８８０１點）和５０天線（約２８８４１點），之後回軟，午後曾挫１５７點，見２８４５３點
全日低，尾段跌幅收窄。恆指收報２８５９５點，跌１４點或０﹒１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３２﹒６億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是中國海洋
石油（００８８３）、小米集團（０１８１０）、李寧（０２３３１）；淨賣出最多的依次是美
團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、復星醫藥（０２１９６）。
　　主板成交１６３５﹒１２億元增加６﹒５％。其中港股通成交４７３﹒８億元，佔總成交
２９％。

＊北水大手沽美團，淨流出逾３７億＊

　　中海油升４﹒５９％報９﹒１２元，北水淨買入６億元。
　　小米跌０﹒２％報２５﹒２元，北水淨買入４﹒４億元。
　　李寧跌５﹒８４％報６４﹒５元，北水淨買入２億元。
　　美團跌７﹒０７％報２６２﹒８元，北水淨賣出３７﹒５億元。


　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　６﹒０１
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　４﹒３８
　　李寧　　　　　　（０２３３１）　　　　　　１﹒９８
　　中國神華　　　　（０１０８８）　　　　　　１﹒４６
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　１﹒０５

　　淨沽出最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　－３７﹒５５
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　－１３﹒３７
　　復星醫藥　　　　（０２１９６）　　　　　－４﹒００
　　海底撈　　　　　（０６８６２）　　　　　－３﹒７８
　　紫金礦業　　　　（０２８９９）　　　　　－３﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（　ｃａ）

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