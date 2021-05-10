《美元走勢－羅明立》疲軟非農短期仍將利空美元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒９８ １０８﹒４６ １０８﹒９６

歐元╱美元 １﹒２１６２ １﹒２１５０ １﹒２１５９

英鎊╱美元 １﹒４０７０ １﹒４０１３ １﹒４０６３

美元╱瑞郎 ０﹒９０１５ ０﹒９００１ ０﹒９００２

美元╱港元 ７﹒７６６９ ７﹒７６５５ ７﹒７６６３

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《美元走勢》美國勞工部５月７日公布的數據顯示，美國４月份非農業新增就業人數按月增

加２６﹒６萬，失業率按月上升０﹒１個百分點至６﹒１％。數據疲軟出乎市場意料，暗示美國

的經濟復甦可能面臨挑戰。但有經濟學家認為，受其他額外因素影響，４月份的就業數據只是短

暫的疲軟，增長仍將繼續回復正軌。

就美國總統拜登表示將豁免新冠疫苗專利的問題上，歐盟各國領導人就暫緩新冠疫苗專利豁

免達成一致。歐盟委員會主席表示，當務之急是歐洲需要加快疫苗生產，提高疫苗產量，同時德

法兩國領導也呼籲美國向國際社會出口更多疫苗原料和成品，而不是急於豁免疫苗專利。同時上

周歐元區主要經濟體經濟數據向好，疊加美元下行因素影響，歐元兌美元升幅明顯。

４月非農就業數據疲軟打壓了市場對美聯儲收緊寬鬆貨幣政策的時間預期，加上印度等亞洲

部分國家疫情未受控制，可能影響各國央行維持寬鬆政策的時間。短期看仍將利空美元，利好非

美貨幣。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２１００ １﹒２２５０ １﹒２０５０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒４０００ １﹒４２００ １﹒３９５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

