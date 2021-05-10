【海航動向】海航集團有限公司獲巴拿馬公司撤銷清盤呈請

《經濟通通訊社１０日專訊》海航集團有限公司（ＨＮＡ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ﹒，

Ｌｉｍｉｔｅｄ）早前遭一間巴拿馬公司Ｃｈｉｎａ Ｊｏｙ Ｓｈｉｐｐｉｎｇ Ｉｎｃ入

稟呈請清盤，清盤聆訊原訂於８月２６日於高等法院進行，案件今日於高等法院處理，債權人公

司申請撤銷清盤呈請獲批。

另外，海航持股的香港航空近期也捲入兩宗入稟追數的案件。（ｃｌ）

