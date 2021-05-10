  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/05/2021 16:50

【新冠肺炎】新加坡外長：星港旅遊氣泡仍準備如期展開

　　《經濟通通訊社１０日專訊》星港航空旅遊氣泡原定本月２６日啟動，但因香港和新加坡均
發現新冠變種病毒，令人擔心計劃有變。新加坡外長維文（Ｖｉｖｉａｎ
Ｂａｌａｋｒｉｓｈｎａｎ）接受外媒訪問時表示，截至目前為止，仍準備如期開展旅遊氣泡，
但仍要留意未來數天疫情的變化。
　　他表示，新冠病毒已在全球範圍內廣泛傳播，預料不會完全消失，但強調疫苗接種非常關鍵
，已接種疫苗者的症狀較少，病情亦比較輕微，惟單靠打疫苗，並非控制疫情大爆發的靈丹妙藥
。（ｃｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/05/2021
復星夥BioNTech設廠 國藥藥品世衛開綠燈 「疫苗股」打大補針
財經熱話10/05/2021
美團連日北水淨沽　張智威:估值仍高　不宜現入手博反彈
FOCUS10/05/2021
【FOCUS】非農爆冷顯「工荒」疑雲　供給不足添復甦陰影
開市Good Morning10/05/2021
溫傑：信義光能趁反彈減持　先看20天線
滙創新思維08/05/2021
滙豐與商界同行　善用金融科技　助企業應對營商挑戰
財經熱話07/05/2021
李澤楷：ViuTV廣告市佔率上升　透露已接種兩劑新冠疫苗
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金