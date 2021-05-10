【新冠肺炎】新加坡外長：星港旅遊氣泡仍準備如期展開

《經濟通通訊社１０日專訊》星港航空旅遊氣泡原定本月２６日啟動，但因香港和新加坡均

發現新冠變種病毒，令人擔心計劃有變。新加坡外長維文（Ｖｉｖｉａｎ

Ｂａｌａｋｒｉｓｈｎａｎ）接受外媒訪問時表示，截至目前為止，仍準備如期開展旅遊氣泡，

但仍要留意未來數天疫情的變化。

他表示，新冠病毒已在全球範圍內廣泛傳播，預料不會完全消失，但強調疫苗接種非常關鍵

，已接種疫苗者的症狀較少，病情亦比較輕微，惟單靠打疫苗，並非控制疫情大爆發的靈丹妙藥

。（ｃｌ）

