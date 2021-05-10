【夜期時段】即月期指最新報２８５０４點，升４１點，低水９２點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８４６１點，跌２點，低水

１３５點，最新報２８５０４點，升４１點，低水９２點，合約成交２１０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０６１４點，升２點，低水３７點，最新報１０６２７點

，升１５點，低水２４點，合約成交２８３張。

