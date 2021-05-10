《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８４６１點，跌２點，低水
１３５點，最新報２８５０４點，升４１點，低水９２點，合約成交２１０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０６１４點，升２點，低水３７點，最新報１０６２７點
，升１５點，低水２４點，合約成交２８３張。
10/05/2021 17:22
【夜期時段】即月期指最新報２８５０４點，升４１點，低水９２點
《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８４６１點，跌２點，低水
１３５點，最新報２８５０４點，升４１點，低水９２點，合約成交２１０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０６１４點，升２點，低水３７點，最新報１０６２７點
，升１５點，低水２４點，合約成交２８３張。
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