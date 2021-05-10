【新冠肺炎】變種病毒潛伏可達２１日，許樹昌：未有社區爆發跡象

《經濟通通訊社１０日專訊》港大微生物學系臨床助理教授薛達在電台節目表示，本港疫情

現時稍為穩定，但由於變種病毒潛伏期達１４日甚至更久，部分長達２１日，認為未來數天要密

切監察情況。

薛達指，戴口罩可減低變種病毒在社區傳播，亦要視乎其他社區有沒有密切接觸者等因素。

而變種病毒比一般病毒傳播性更高，有需要繼續監察。對於接種兩劑疫苗１４日後的人士可縮短

檢疫期，薛達同意有關做法，認為可鼓勵市民接種疫苗。他相信新冠病毒不會消失，需要找方法

共存，其中一個方法是由疫苗引起群體免疫，雖然接種疫苗亦有機會受感染，但必定能減低嚴重

肺炎的可能性。



＊樹昌：當初全幢撤離檢疫做法可以理解＊



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時未有跡象顯示，因變種病毒流入

社區引起大爆發，形容是好好彩，可能是由於仍有社交距離措施，和市民樂意帶口罩。他又指，

明白當初有變種病毒個案居住大廈的居民認為，全幢撤離檢疫是過於謹慎，但在公共衞生角度出

發，因變種病毒是首次在社區出現，當局基於有限資料又要在短時間內做決定，有關做法是可以

理解。在外傭強檢方面，暫時只是有小部分人驗出病毒，相信都是與帶變種病毒的印裔男子相關

，未聽到有很多其他個案。

許樹昌又指，日後即使在社區驗出變種病毒，只會撒離緊密接觸者，相信同大廈不同層、不

同方向，又沒有接觸的居民，不用再撒離。



＊科興與國藥「近磅」，相信獲世衞批准＊



許樹昌表示，世衛批准緊急使用國藥新冠疫苗，科興疫苗與國藥「近磅」，而且符合世衛的

最低要求，相信亦會獲批，並在今個星期會有消息。他又指，不清楚復必泰餘下疫苗來港時間，

認為政府應繼續提供誘因鼓勵市民接種，指早前華大基因的確診員工，已接種疫苗，顯示疫苗可

降低感染風險，即使受感染，病毒量都會降低，令病情較輕微和減少傳播性。（ｈｙ）

