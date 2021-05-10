  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/05/2021 10:06

【新冠肺炎】變種病毒潛伏可達２１日，許樹昌：未有社區爆發跡象

　　《經濟通通訊社１０日專訊》港大微生物學系臨床助理教授薛達在電台節目表示，本港疫情
現時稍為穩定，但由於變種病毒潛伏期達１４日甚至更久，部分長達２１日，認為未來數天要密
切監察情況。
　　薛達指，戴口罩可減低變種病毒在社區傳播，亦要視乎其他社區有沒有密切接觸者等因素。
而變種病毒比一般病毒傳播性更高，有需要繼續監察。對於接種兩劑疫苗１４日後的人士可縮短
檢疫期，薛達同意有關做法，認為可鼓勵市民接種疫苗。他相信新冠病毒不會消失，需要找方法
共存，其中一個方法是由疫苗引起群體免疫，雖然接種疫苗亦有機會受感染，但必定能減低嚴重
肺炎的可能性。

＊樹昌：當初全幢撤離檢疫做法可以理解＊

　　政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時未有跡象顯示，因變種病毒流入
社區引起大爆發，形容是好好彩，可能是由於仍有社交距離措施，和市民樂意帶口罩。他又指，
明白當初有變種病毒個案居住大廈的居民認為，全幢撤離檢疫是過於謹慎，但在公共衞生角度出
發，因變種病毒是首次在社區出現，當局基於有限資料又要在短時間內做決定，有關做法是可以
理解。在外傭強檢方面，暫時只是有小部分人驗出病毒，相信都是與帶變種病毒的印裔男子相關
，未聽到有很多其他個案。
　　許樹昌又指，日後即使在社區驗出變種病毒，只會撒離緊密接觸者，相信同大廈不同層、不
同方向，又沒有接觸的居民，不用再撒離。

＊科興與國藥「近磅」，相信獲世衞批准＊

　　許樹昌表示，世衛批准緊急使用國藥新冠疫苗，科興疫苗與國藥「近磅」，而且符合世衛的
最低要求，相信亦會獲批，並在今個星期會有消息。他又指，不清楚復必泰餘下疫苗來港時間，
認為政府應繼續提供誘因鼓勵市民接種，指早前華大基因的確診員工，已接種疫苗，顯示疫苗可
降低感染風險，即使受感染，病毒量都會降低，令病情較輕微和減少傳播性。（ｈｙ）

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning10/05/2021
溫傑：信義光能趁反彈減持　先看20天線
滙創新思維08/05/2021
滙豐與商界同行　善用金融科技　助企業應對營商挑戰
財經熱話07/05/2021
李澤楷：ViuTV廣告市佔率上升　透露已接種兩劑新冠疫苗
香港要聞07/05/2021
【新冠肺炎】接種兩劑疫苗檢疫期縮短　極高風險地區檢疫安排不變
中國故事07/05/2021
《神州經脈》外貿數據有驚喜　財新服務業PMI年內高　A股續弱
財經熱話07/05/2021
大和料產品價格進下行周期 信義光能及福萊特玻璃碎滿地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金