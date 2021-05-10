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10/05/2021 10:28

【選舉改革】消息：三類區議員料ＤＱ，估計２０人高危即時停職

　　《經濟通通訊社１０日專訊》涉及區議員宣誓的《２０２１年公職（參選及任職）（雜項修
訂）條例草案》本周三（１２日）在立法會大會恢復二讀，預計今周便可三讀通過。據了解，政
府目標在６月為區議員舉行宣誓儀式，如進度順利，最快在５月底進行；現傾向十八區區議會在
同一日、同一地點，逐區集體宣誓。有知情人士向《香港０１》透露，以目前形勢看，有三類區
議員會因而喪失資格。

＊去年被ＤＱ的４名民主派區議員＊

　　第一類別是政制及內地事務局局長曾國衞提及，在去年原定立法會換屆選舉中被選舉主任
ＤＱ的４名民主派區議員，即東區區議員鄭達鴻、南區區議員袁嘉蔚、中西區區議員梁晃維和荃
灣區議員岑敖暉。
　　袁嘉蔚、岑敖暉因參加去年六四集會案，被判非法集結罪成，判囚超過３個月，即失去區議
員資格；因民主派初選案被還柙的梁晃維，日前已辭任區議員，只在初選案中獲保釋的鄭達鴻仍
有區議員身份。

＊不符合宣誓內容＊

　　第二類別是民政事務局局長徐英偉因應通過後的公職人員宣誓條例，倘判斷某區議員不符合
宣誓內容，會發信給當事人要求解釋，倘不信納有關解釋，便拒絕發出邀請出席宣誓儀式的信函
，變相褫奪其區議員資格。

＊在宣誓前遭律政司提訴者＊

　　第三類別是在宣誓前遭律政司提訴的人士，會自動暫停區議員職務，期間不可參與區議會，
不可支取薪津，不可行使區議員身份，倘法庭最終判罪成，即喪失區議員資格。
　　現時泛民初選案中，撇除鄭達鴻等４人，以及未被律政司提告的涂謹申、鄺俊宇，已遭起訴
的區議員多達１９人，倘自動暫停職務，即至少有１９個小區的社區服務受影響。

＊可寫「衰仔紙」辯解，惟須理據充分＊

　　消息指，民政事務局局長徐英偉倘判斷某區議員不符宣誓內容，會去信要求解釋，變相提供
一個辯解機會，但當局會否信納，很視乎解釋的理據是否充分。（ｈｙ）（ｚｚ）

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