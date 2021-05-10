【選舉改革】曾國衞：本月２６日恢復二讀辯論草案

《經濟通通訊社１０日專訊》政制及內地事務局長曾國衞向立法會作出預告，將會在本月

２６日立法會大會上，恢復修訂選舉制度草案的二讀辯論。

立法會的小組委員會和法案委員會早前召開了１７次會議，經過４７小時的討論，完成審議

草案。（ｈｙ）

