《經濟通通訊社１０日專訊》反修例示威初期在金鐘墮樓身亡的男子梁凌杰，死因庭今日開
始進行死因研訊，由死因裁判官高偉雄主持，早上選出３男２女陪審團。整個研訊預計進行１２
日，將傳召２１位證人。梁凌杰的家人沒有到庭，亦沒有法律代表，但已向死因庭提交３份書面
供詞，而警方及消防都是由律政司代表。
２０１９年６月１５日，當時３７歲的梁凌杰在金鐘太古廣場一個平台上墮下，送院搶救後
不治。（ｈｙ）（ｚｚ）
10/05/2021 10:35
【修例風暴】梁凌杰死因研訊開始，將傳召２１位證人
《經濟通通訊社１０日專訊》反修例示威初期在金鐘墮樓身亡的男子梁凌杰，死因庭今日開
始進行死因研訊，由死因裁判官高偉雄主持，早上選出３男２女陪審團。整個研訊預計進行１２
日，將傳召２１位證人。梁凌杰的家人沒有到庭，亦沒有法律代表，但已向死因庭提交３份書面
供詞，而警方及消防都是由律政司代表。
２０１９年６月１５日，當時３７歲的梁凌杰在金鐘太古廣場一個平台上墮下，送院搶救後
不治。（ｈｙ）（ｚｚ）
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