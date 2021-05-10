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10/05/2021 11:14

【香港政情】尹兆堅辭任葵青區區議員，任期明日結束

　　《經濟通通訊社１０日專訊》被控串謀顛覆國家政權等罪、正在還柙的民主黨尹兆堅表示，
辭任葵青區區議員職務，任期明日結束。
　　尹兆堅發表公開信，形容現時是禮崩樂壞的時代，自己被濫捕濫告，身負違反《港區國安法
》和其餘９項刑事罪行，未能再履行區議員職務，今次辭任區議員亦標誌他１８年議員公職生涯
告一段落。（ｈｙ）（ｚｚ）

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