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即市新聞

10/05/2021 11:51

【新冠肺炎】竹篙灣疑爆集體食物中毒，業界指招標價低難保質素

　　《經濟通通訊社１０日專訊》竹篙灣檢疫中心早前懷疑出現集體食物中毒，衞生署表示，現
時竹篙灣和鯉魚門公園檢疫設施的膳食供應商，已由丹尼食品有限公司改為美味王餐飲管理有限
公司。丹尼食品無為其他檢疫中心提供膳食，亦無檢疫中心收到同類事件報告。署方指，一貫按
照政府採購的規例和守則採購相關服務，會繼續密切監察外判承辦商的服務質素，並會嚴肅跟進
收到的投訴。

＊檢疫居民指飯餐米飯呈黃色＊

　　曾需全棟檢疫的荃灣荃威花園Ｒ座居民，昨日起獲安排離開檢疫中心，有居民在電台節目表
示，家人進食檢疫營的飯餐後肚瀉，經投訴後改為提供杯麵，其後再提供熱的飯餐，未有再出現
不適。亦有居民不滿當局檢疫中心安排，指飯餐的米飯呈黃色，家人進食後出現輕微不適，房內
的木床板有刺，亦未有額外被褥提供。
　　荃灣區議員趙恩來表示，至少３０戶在竹篙灣檢疫中心進食後懷疑食物中毒，有住戶反映藥
物支援有問題、等了半日才有藥物，批評當局安排混亂。

＊業界指飯餐招標價低＊

　　稻苗學會主席徐汶緯在電台節目表示，相信事故是物流配送出現問題，指業界在大嶼山無食
物製造廠，前往竹篙灣檢疫中心需時，加上天熱及未必即時派送，可能令食物品質出問題，認為
情況不理想。他指政府招標是價低者得，估計檢疫中心飯餐連物流的招標價最多３０多元，不少
業界都不願意投標，又指如果要保持一般質素，最少４０至４５元一個飯餐才算合理。（ｈｙ）

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