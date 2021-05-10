【國安立法】控方擬加控唐英傑危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪

《經濟通通訊社１０日專訊》高等法院處理本港首名被控違反《港區國安法》被告唐英傑，

就審訊不設陪審團提出的司法覆核。據了解，律政司申請加控被告「危險駕駛引致他人身體受嚴

重傷害」罪，辯方反對，高院就此將於下月７日開庭處理。



＊辯方：陪審團保障審訊公正＊



法官李運騰表示，收到消息指，控方或將加控唐英傑一項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，

有關罪行與國安法無關，關注入稟及答辯雙方會否改變現有立場。代表唐英傑的資深大律師戴啟

思說，加控的罪行無影響申請人立場，認為律政司長根據《港區國安法》第４６條，移除案件陪

審團，亦是移除被告在普通法下所受的保障；又指陪審團是確保審訊公平、公義，如果他們對法

例反感，或者認為檢控不公正，可行使權利裁定被告無罪。



＊法官：陪審團需按照法官指示裁決＊



法官反駁指，陪審團需要按照法官指示裁決，雖然部分陪審團決定屬意料之外，但不應期望

陪審團因不認同法例而令被告脫罪。

２３歲被告唐英傑，被控煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪。控罪指，他於去年７月１日，

在東區海底隧道至灣仔謝斐道及柯布連道一帶，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分

裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者武力相威脅，即將香港從中華人民共和國分

離出去或非法改變香港的法律地位。另外，他被指在同日同地，為脅逼中央政府或香港政府，或

威嚇公眾，以圖實現政治主張，實施造成或意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即令三名警員重

傷。（ｈｙ）（ｚｚ）

