《經濟通通訊社１０日專訊》在去年民主派初選案當中，被控《港區國安法》「串謀顛覆國
家政權罪」的東區區議員徐子見今日宣佈辭職。他指自己被收押一段日子，「前路迷霧」，亦未
能履行議會職務，只能辭職，希望大家見諒。
他又感謝街坊多年來信任，令他可以和職員、義工、居民一起建設社區。最後他寄語眾人，
「保留一點真！保存一點心！」（ｈｙ）（ｚｚ）
10/05/2021 15:00
【初選案】徐子見辭任東區區議員，指「前路迷霧」未能履行職務
《經濟通通訊社１０日專訊》在去年民主派初選案當中，被控《港區國安法》「串謀顛覆國
家政權罪」的東區區議員徐子見今日宣佈辭職。他指自己被收押一段日子，「前路迷霧」，亦未
能履行議會職務，只能辭職，希望大家見諒。
他又感謝街坊多年來信任，令他可以和職員、義工、居民一起建設社區。最後他寄語眾人，
「保留一點真！保存一點心！」（ｈｙ）（ｚｚ）
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