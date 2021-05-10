《經濟通通訊社１０日專訊》莎莎國際（００１７８）預期，截今年３月３１日止年度，計
及使用權資產及物業、機器及設備作出相關的計提減值撥備約５０００萬至８０００萬元，今年
虧損預計約３﹒５億至４﹒２億元，去年虧損則為５﹒１６億元。
若撇除使用權資產及物業、機器及設備作出相關的計提減值撥備，持續經營業務將錄得虧損
約３億至３﹒４億元，去年同期錄得虧損２﹒０５億元。
集團指，於今年３月３１日，現金及銀行結存約為５﹒３億元，足以應付現時業務所需。
該集團預期於今年６月３０日前刊發年度業績。（ｈｙ）
10/05/2021 16:40
【企業盈警】莎莎國際（１７８）料年度虧損最多４﹒２億元
《經濟通通訊社１０日專訊》莎莎國際（００１７８）預期，截今年３月３１日止年度，計
及使用權資產及物業、機器及設備作出相關的計提減值撥備約５０００萬至８０００萬元，今年
虧損預計約３﹒５億至４﹒２億元，去年虧損則為５﹒１６億元。
若撇除使用權資產及物業、機器及設備作出相關的計提減值撥備，持續經營業務將錄得虧損
約３億至３﹒４億元，去年同期錄得虧損２﹒０５億元。
集團指，於今年３月３１日，現金及銀行結存約為５﹒３億元，足以應付現時業務所需。
該集團預期於今年６月３０日前刊發年度業績。（ｈｙ）
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