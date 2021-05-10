《真知灼見－溫灼培》蘇格蘭正邁向脫英？

《真知灼見》美國４月非農業新增職位只有２６﹒６萬，遠低於市場預期的９７萬。至於３

月份數字亦同時下調至７７萬，而非原先公布的９１﹒６萬。對於為何４月份職位的增長開始減

少，有兩種解釋。首先，由於疫情在美國開始有改善，所以與防疫相關的臨時工作減少了；但與

此同時，零售、製造業及旅遊業等又未完全回復，未能大量吸納勞工，所以形成增聘減少。另外

，現時政府給予的失業補貼每周額外３００美元，有關計劃現延長至９月初，使失業者所得數額

仍高於最低工資。這使失業人士失去工作興趣。計算入４月的新增職位，現在美國相較２０２０

年２月未爆發疫情前仍失去８２０萬份職位。由於聯儲局主席鮑威爾早說，要以彌補疫後失去的

職位作為一個收緊貨幣政策的指標；換言之，現在距離收緊的日子難免會較市場原先估計要慢，

這解釋了周五（７日）美股大升的原因，也解釋了美元下跌的原因。當然單一月份數字不代表甚

麼，但假若往後的美國新增職位數字依然偏低，便有可能反映出美國要重返疫前水平將有困難，

屆時真的要國會盡早通過拜登政府的基建及家庭方案去支撐經濟。



就業是聯儲局決定何時收緊貨幣政策的其中指標，但並非唯一指標。如美國通脹嚴重，相信

聯儲局也會迫於無奈要加息。而本周三（１２），美國將公布４月份以消費物價指數衡量的通脹

率。市場估計表面年通脹率有可能高達３﹒６％。不要忘記，該數字於３月份已是２﹒６％，遠

高於聯儲局制定的２％通脹目標。如進一步攀至３﹒６％，相信聯儲局將要更費唇舌才能說服市

場為何聯儲局仍不擔心通脹。值得留意的是，新興市場的通脹已是十份嚴重。繼俄羅斯、巴西及

土耳其等因通脹而相繼加息，上周墨西哥公布的４月年通脹率亦達至６﹒０８％的三年高位。既

然新興市場的通脹已這麼嚴重，很難說服市場美國的通脹只屬短暫。本周重點要看，正是美國周

三公布的４月通脹數字。



上周五（７日）的蘇格蘭議會選舉有了結果，在整個１２９席的議會中，主張「脫英」的蘇

格蘭民族黨取得了６４個議席，繼續成為最大黨，較上次多出了一個席位，但仍未能取得過半數

議席。不過，由於同時主張脫英的綠黨，他們取得了８個議席；亦即，民族黨加上綠黨在蘇格蘭

議會中穩佔了７２個席位（或５５﹒８％席位）。於過去周末，蘇格蘭民族黨主席

施雅晴（Ｎｉｃｏｌａ Ｓｔｕｒｇｅｏｎ）已表明一旦疫情完結，便會隨即舉行脫英公投，但

未有落實一個特定日期。過去，施雅晴也曾提出２０２３年底舉行「脫英」公投，現在她指的疫

情完結後，未知會否早於２０２３年便舉行公投，這有待她日後再澄清。回憶於２０１４年的脫

英公投中，「留英派」以５５％對４５％勝出，決定了「留英」。但今次議會選舉的情況剛好相

反，「脫英派」與「留英派」的比例剛好轉換了位置，以５５﹒８％對４４﹒２％勝長。可想像

，往後英國的政治將會相當混亂，恐防英國將會四分五裂，料有關憂慮將會一直拖累著英鎊匯價

走勢。不過，受惠於美元整體跌亦為英鎊匯價帶來支持，今早於亞洲市場英鎊報１﹒４０３０美

元。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

