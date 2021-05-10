《每周華語－黃溢華》３Ｍ科研、量子力學、四代同堂、火箭╱ＡＩ

《每周華語》上周美股再創新高。市場樂觀且認為美息傾向維持在極低的水平。美將大花金

錢於基建，又認為美國下半年疫情受控利好更全面的開放，經濟於下半年行情看好！「超買」嗎

？！不重要。



１９６０年代，任職３Ｍ的美國化學家「Ｓｐｅｎｃｅｒ Ｓｉｌｖｅｒ」（１９４１－）

專注研究「壓力」╱與黏合劑的關係，意外地發現一種物料，在物件上有「黏力」，但「不大」

，因而可輕易取走或黏上。「黏力」不大，不傷物件表面；但又不會輕易「平易」，但向「上」

拉動，卻甚為輕巧。因而「黏力」有「方向性」。１９６８年，他向「３Ｍ」企業推動此一成果

，但並無即時應用科研的市場機會。１９７４年，Ａｒｔｈｕｒ Ｆｒｙ（１９３１－），也是

在「３Ｍ」企業工作，遇上Ｓｐｅｎｃｅｒ Ｓｉｌｖｅｒ的成果，認為有市場出路。兩位都是

化學家╱科學家，因而「Ｐｏｓｔ－ｉｔ Ｎｏｔｅｓ」便成功推出，努力研究十載及在企業內

推動，終見科研衍生新產品。１９７０年代至今差不多５０年，已有各式各樣的同類產品，為

「３Ｍ」帶來了巨大的盈利及說明科研有長遠價值。有趣的是，不少成果，都是「意外」地出現

，有成果，也要有市場出路：Ａｒｔｈｕｒ Ｆｒｙ認為有市場╱產品「眼光」，而眼前便有可

即用的科研成果，兩位一拍即合，真的是運氣與緣份，也要有大企業力量推動。因而成功且差不

多全取市場了。「３Ｍ」股價近十多年自５０美元，升至２０１７年的２５０美元，又自

２０２０年初的１００多美元，升至近日的２００美元水平。



近一世紀多，科研╱新產品與量子力學拉上極重要的關係。當然，生物科技╱基因結構，人

工智能╱軟件開發均見百花齊開。美國科學家甚多，其中Ｒｉｃｈａｒｄ Ｆｅｙｎｍａｎ教學

相長，對量子力學有基本重要貢獻。１９８０年代，美穿梭機升空不久爆炸，時任美總統列根委

任Ｆｅｙｎｍａｎ為調查員，當年冬天，穿梭機爆炸事件，美股大跌。一時間，人心「擔心」美

太空力量、科研實力。穿梭機１９８０年代乃美國國力的表現，因而列根希望盡快得知事件真相

，不只要「面子」，也要救「人心」、股市。Ｆｅｙｎｍａｎ在某一天，眼前有一杯凍冰水，把

最有可能出事的物料放入水中，發現有「變化」！生產「Ｏ－Ｒｉｎｇ」的物料在冬天極低溫之

下，有異常收縮，因而引致爆炸，失去７位太空人，但亦因而重組穿梭機計劃達兩年之久。美股

回升，多少也因為有極出色的科研專家，找到真正爆炸因由。當時，佛州極為嚴寒！農產品╱橙

子等都大量失收！橙汁期貨是年一升再升。嚴寒不只左右金融市場，也影響很多事情。

「Ｏ－Ｒｉｎｇ」物料嚴寒下破裂了：引致大爆炸，失去人心，也失去太空人，亦印證了太空科

技的風險極高，科研總有失誤。最終穿梭機再於回航時爆炸：整個計劃不久之後便終止了。今天

，美國太空科研已私有化！「Ｓｐａｃｅ－Ｘ」等也上市呢。



美國不少科學家來自匈牙利。有史學家認為，南匈奴入了北宋，而北匈奴往西「走」，終形

成了匈牙利帝國。匈牙利科研力量深厚。１９４０年代，航空動力學泰斗馮卡門及量子力學╱電

腦大師級人物Ｊｏｈｎ Ｖｏｎ Ｎｅｕｍａｎｎ，入藉了美國，長期在美國進行研究，成為科

研主力。錢學森先生的老師正是馮卡門。今天ｍＲＮＡ疫苗，科研起步，貢獻極多的正是匈牙利

科學家，也在美國把Ｋａｔａｌｉｎ Ｋａｒｉｋｏ的研究開花結果，全球疫情極之不幸，但ｍ

ＲＮＡ科研平台，正好可利用生產疫苗。科研救全球，不用分那一位科學家或那一品牌：貓兒最

重要趕老鼠呢。



１９４０╱１９４５年，納粹德國科學家成功研製了「Ｖ－２」火箭，間接為「ＷＤ－４０

」企業誕生！亦見股價一升大升，「ＷＤ－４０」本為火箭用的產品，今天已是消費╱工業用產

品了。美Ａ﹒Ｉ﹒ １９７０╱１９８０年代已誕生，今天Ａ﹒Ｉ﹒全球角力焦點之一。

１９８０╱１９９０年代，Ａ﹒Ｉ﹒無突破，但近廿年，卻突飛猛進。２００９年，

Ｋｎｅｒｏｎ成立、集資，設計了「Ａ﹒Ｉ﹒」晶片及自身的產業結構。「Ａ」輪投資者有香港

的李「超人」，也有Ａｌｉｂａｂａ，甚而高通也有投入。可見美中也好，中美也好，不管關係

暫時在低谷，但投入好的科研也仍甚為積極。好的科研有市場，也真的可解決問題，提升生產力

。「四代同堂」非一件易事！今天耶倫已是美財長，前三位美聯儲局局長今天也健在：Ｐａｕｌ

Ｖｏｌｃｋｅｒ、Ａｌａｎ Ｇｒｅｅｎｓｐａｎ、Ｂｅｎ Ｓ﹒Ｂｅｒｎａｎｋｅ面對全球╱

美國金融挑戰，他們的經歷，也是美股╱美息大周期的縮影。



２００４年３月３１日，美聯儲局發表聲明，主席Ａｌａｎ Ｇｒｅｅｎｓｐａｎ並無出現

心臟病，只是因為流感而未能出席金融會議。市場十分重視聯儲局主席的身體狀況：傳聞使美股

急挫，可見「重磅」的Ａｌａｎ Ｇｒｅｅｎｓｐａｎ等人，當年的一舉一動，都是市場的焦點

。《資深市場人士 黃溢華》

