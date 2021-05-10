《地產人眼－黃漢成》自置物業好處多

《地產人眼》香港地少人多，土地資源不足，物業更是彌足珍貴，即使地產市道有起有落，

但隨著人口不斷增加，各類民生、商業活動日益頻繁，大眾對住宅及工商舖物業始終有著強烈的

剛性需求，對於機構及經營生意的商家而言，如財政能力應付得來的話，自置工商舖物業絕對勝

過每月交租；購入工商舖物業作為自用，根本無需理會物業價格升跌，每月供款可視作營運開支

的一部分，機構或營商者自置物業後，就能把精神集中在提供服務或發展本業生意之上，不用擔

心業主隨時加租，又或者約滿被逼遷，有利成本控制及長遠籌劃，即使將來結束生意或業務，亦

可把物業出售或租予別人，正是進退皆可。



事實上，近日工商舖交投趨旺，有不少機構及組識皆趁機入市購置物業作為自用，當中包括

地監局購入柴灣東貿廣場全層、香港教育專業人員協會購入新蒲崗萬廸廣場三個單位，而香港房

屋協會更大手買下粉嶺全幢工廈作辦公室之用，其實對於機構乃至商業公司而言，如欲在香港作

長遠發展，購入物業作自用實在是百利而無一害。



筆者從事工商舖地產代理多年，眼見不少客人，都是由租轉買，當中有一位當律師的客人，

一直都是租用商廈，多年前在筆者強烈建議下，終購入一金鐘甲廈單位作為自用，之後商廈價格

拾級而上，尤其這幾年的升幅更是驚人，物業已升值好幾倍，最後律師客人把物業售出，得到豐

厚的獲利，提早退休過其逍遙生活，而這情況在筆者所認識的客人當中，可說是比比皆是，像地

監局、教協及房協這類機構，需在香港長期運作並提供服務，自置物業肯定更有利長遠發展。《

美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

