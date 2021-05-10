【新冠疫苗】ＧＡＶＩ正與國藥等疫苗生產商談判，以擴大疫苗劑量

《經濟通通訊社１０日專訊》全球疫苗免疫聯盟（ＧＡＶＩ）發言人表示，正在與國藥在內

的新冠肺炎疫苗生產商進行談判，以擴大新冠肺炎疫苗實施計劃（ＣＯＶＡＸ）疫苗，並確保劑

量安全。

發言人稱，ＣＯＶＡＸ需要至少在６月之前再投入１７億美元，以確保２０２１年和

２０２２年初的疫苗供應。（ｊｔ）

