《經濟通通訊社１０日專訊》全球疫苗免疫聯盟（ＧＡＶＩ）發言人表示，正在與國藥在內
的新冠肺炎疫苗生產商進行談判，以擴大新冠肺炎疫苗實施計劃（ＣＯＶＡＸ）疫苗，並確保劑
量安全。
發言人稱，ＣＯＶＡＸ需要至少在６月之前再投入１７億美元，以確保２０２１年和
２０２２年初的疫苗供應。（ｊｔ）
10/05/2021 16:59
【新冠疫苗】ＧＡＶＩ正與國藥等疫苗生產商談判，以擴大疫苗劑量
《經濟通通訊社１０日專訊》全球疫苗免疫聯盟（ＧＡＶＩ）發言人表示，正在與國藥在內
的新冠肺炎疫苗生產商進行談判，以擴大新冠肺炎疫苗實施計劃（ＣＯＶＡＸ）疫苗，並確保劑
量安全。
發言人稱，ＣＯＶＡＸ需要至少在６月之前再投入１７億美元，以確保２０２１年和
２０２２年初的疫苗供應。（ｊｔ）
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