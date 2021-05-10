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10/05/2021 15:54

【大國博弈】傳中國要求小型能源進口商停購澳洲天然氣

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中澳關係持續惡化，據外電報道，中國有兩家規模相對較小的
液化天然氣（ＬＮＧ）進口商收到政府官員口頭指示，要求企業不要再從澳洲購買更多明年交貨
的ＬＮＧ，但大型國有進口商未收到類似指令，計劃將繼續購買澳洲ＬＮＧ。（ｅｙ）

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