【大國博弈】西方國家醞釀舉行涉疆活動，外交部：對聯合國的褻瀆

《經濟通通訊社１０日專訊》針對德國、美國和英國本周規劃舉行涉疆活動，中國外交部發

言人華春瑩今日回應表示，美方糾結少數幾個國家，濫用聯合國的資源和平台，抹黑攻擊中國，

服務自身的政治私利，這完全是對聯合國的褻瀆。「我必須要指出，美國、英國、德國等幾個西

方國家根本代表不了聯合國，更代表不了國際社會。」

華春瑩強調，美國等個別國家在涉疆問題上製造所謂的「人權問題」，對中國進行遏制和打

壓。對此，中方已經發布了１２本涉疆白皮書，關於涉疆問題的謊言與事實真相，新疆維吾爾自

治區也舉行了４０多場專題發布會來介紹新疆的真實情況。



＊國際人權組織將發言，中國敦促成員國不要參與＊



中國本月輪值聯合國安理會主席，但德國、美國和英國以及眾多國家醞釀本周三（１２日）

舉行新疆人權議題會議，以期「討論聯合國體系、會員國與公民社會如何支持或提倡新疆突厥語

族群的人權」。會議主辦方還包括一些歐洲國家以及澳洲和加拿大。多個國際人權組織亦稱屆時

與會參加討論發言。

根據《路透》上周五（７日）看到的一份照會，中國敦促聯合國成員國不要參加本周由德國

、美國和英國規劃舉行的涉疆活動。中國常駐聯合國代表團在照會中表示，這項活動出於政治目

的，要求各國代表團不要參加這項反華活動。（ｗｌ）

