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10/05/2021 12:47

【ＦＯＣＵＳ】非農爆冷顯「工荒」疑雲，供給不足添復甦陰影

　　【ＦＯＣＵＳ】備受矚目的美國４月非農就業「大爆冷」，新增職位僅及市場預期的四分一
出頭，失業率亦不跌反升，再添「用工荒」疑雲。數據隨即引發不同政治「抽水」，美國商會趁
機呼籲終止３００美元補充失業救濟，而民主黨的進步派先驅沃倫則借此推銷拜登的《美國家庭
計劃》，稱「兒童看顧就是基礎設施」。

＊沃倫趁機籲７千億美元兒童看顧計劃＊

　　全美逾１﹒５２億人至少接種一劑疫苗之際，市場原本預期４月新增非農職位將觸及百萬個
，惟勞工部周末揭盅數據「大爆冷」僅得２６﹒６萬，且３月原本錄７個月新高的數字亦下調近
１５萬；當月失業率微升至６﹒１％，其中青少年、黑人的失業率分別高達１２﹒３％、９﹒７
％。
　　何以美國經濟復甦似勢不可擋，失業大軍仍高達９８０萬（其中永久性失業逼近
３５３萬）？調查就顯示，最大原因為「生病╱無能力╱擔心病毒風險」，「退休」、「兒童看
護」、「業務縮減╱休假╱暫時關閉」則分列第二至第四大原因。
　　民主黨的進步派先驅、參議員沃倫就指，４月在職女性按月減少８０００名，以及自去年２
月以來近２００萬婦女退出勞動力市場的事實提醒人們，「兒童看顧就是基礎設施」，呼籲投資
７千億美元為在職家庭提供可負擔、高質的兒童看顧服務。總統拜登同表示，就業報告顯示美國
經濟還有很長的路要走，且強調了數萬億美元經濟復甦計劃的必要性。

＊薪資水平看漲，或加劇未來通脹壓力＊

　　不過，隨著大量採礦業、製造業、建築業、餐飲業的僱主反映「招工難」，美國商會
（ＵＳＣＣ）即稱，令人失望的就業報告清楚表明，支付人們不工作的報酬正在削弱本該更強大
的就業市場，呼籲終止拜登刺激計劃中的每周３００美元補充失業救濟。
　　事實上，儘管４月新增非農就業最多的行業為休閒╱接待業，錄３３﹒１萬個，但勞工部顯
示的住宿及餐飲服務業截至２月的僱員短缺為７６﹒１萬個，換言之，大量餐廳、酒店仍無法聘
請到人手，佛羅里達州的一家麥當勞為此甚至宣布為願意面試的人支付５０美元。
　　而從４月非農部門平均時薪按月上漲０﹒７％，錄２００６年以來的第四高水平看，倘若「
失業救濟削弱工作意欲」的論點成立，未來企業或需進一步上調薪資水平以吸引工人，或加劇未
來通脹壓力。
　　令人失望的就業數據是季節調整下的單月爆冷，還是反映供給不足的長期趨勢，５月數據勢
成關鍵。相比美股在聯儲繼續放水的憧憬下反高潮創新高，投資者或低估股票相對勞動力成本上
升及供應瓶頸導致的溢價風險，熱炒的復甦概念股逢高減磅或是明智之選。

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