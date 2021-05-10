《融天納地－溫天納》環球通脹潛伏重臨

《融天納地》目前，環球量寬政策持續，投資者正密切關注環球大通脹時代會否來臨。當中

，環球勞動力成本明顯飆升，從源頭上推升核心通脹。已發展國家經濟體在疫情爆發後大規模派

錢，令到企業亦需要同步提升工資水平。



疫情爆發後，為支撐民生，以美國為首的已發展經濟體實施了大規模派錢，提升了居民收入

，但亦觸發了明顯的副作用，降低了若干居民的就業意願。為吸引更多居民就業、緩解勞工不足

的問題，企業不得不大幅提升工資水平。



更高的工資水平，在經濟回歸常態過程中，將引發更高的通脹壓力。以美國為例，參考數據

，企業勞動力成本增長速度領先核心ＣＰＩ變化。隨著大幅提升工資水平，美國企業勞動力成本

增長速度目前已升至歷史高位的４﹒１％，遠超疫情前的１﹒５％，觸發未來通脹風險。



與此同時，疫情導致商品供需關係失去平衡，放大經濟復甦過程中，不同國家經濟體的分化

表現，部分發達國家受惠於充足的疫苗供應，商品消費需求快速擴張。相反，部分較落後經濟體

疫情卻呈現反彈，商品生產受約束。疫苗在環球分配嚴重不均，發達經濟體供應充足、而新興經

濟體嚴重短缺。



疫情導致的商品供需失衡，擴大價格上升的壓力。隨著需求大幅擴張及供應增長緩慢，銅價

已逼近歷史高位，玉米、大豆等農產品價格也較早前低位明顯反彈。商品價格大升已反映在

ＰＰＩ中，例如美國３月ＰＰＩ同比刷新了近十年新高。隨著經濟回歸正常，上游漲價壓力或將

向整體經濟全面擴散。



美國總統拜登的基建新政有望落地，容易推升長期通脹。４月初，拜登提出了涵蓋２﹒３萬

億美元基建投資計劃的《美國就業計劃》法案，其基建新政有望進入快速落地通道。基建的落地

，將直接推升美國通脹水平。除基建外，拜登更提出要對企業及富人大幅加稅，同時全面提高對

窮人的支持。參考歷史趨勢，更公平的收入分配機制、更小的貧富差距，更容易推升長期通脹。

在不同的群體中，中低收入群體的邊際消費意願最高，他們的收入增長越快，象徵著更高的消費

景氣及更大的通脹壓力。在過去數十年美國通脹中樞不斷回落，其實與美國中低收入群體的收入

增長緩慢密切相關。展望未來，若然拜登真的能成功優化美國收入分配機制、推動中低收入群體

收入加快增長，美國通脹中樞上升趨勢將形成，結束以往持續回落態勢。通脹回升，利率上揚也

將難以避免。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

