  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/05/2021 10:32

《融天納地－溫天納》環球通脹潛伏重臨

　　《融天納地》目前，環球量寬政策持續，投資者正密切關注環球大通脹時代會否來臨。當中
，環球勞動力成本明顯飆升，從源頭上推升核心通脹。已發展國家經濟體在疫情爆發後大規模派
錢，令到企業亦需要同步提升工資水平。
　
　　疫情爆發後，為支撐民生，以美國為首的已發展經濟體實施了大規模派錢，提升了居民收入
，但亦觸發了明顯的副作用，降低了若干居民的就業意願。為吸引更多居民就業、緩解勞工不足
的問題，企業不得不大幅提升工資水平。
　
　　更高的工資水平，在經濟回歸常態過程中，將引發更高的通脹壓力。以美國為例，參考數據
，企業勞動力成本增長速度領先核心ＣＰＩ變化。隨著大幅提升工資水平，美國企業勞動力成本
增長速度目前已升至歷史高位的４﹒１％，遠超疫情前的１﹒５％，觸發未來通脹風險。
　
　　與此同時，疫情導致商品供需關係失去平衡，放大經濟復甦過程中，不同國家經濟體的分化
表現，部分發達國家受惠於充足的疫苗供應，商品消費需求快速擴張。相反，部分較落後經濟體
疫情卻呈現反彈，商品生產受約束。疫苗在環球分配嚴重不均，發達經濟體供應充足、而新興經
濟體嚴重短缺。
　
　　疫情導致的商品供需失衡，擴大價格上升的壓力。隨著需求大幅擴張及供應增長緩慢，銅價
已逼近歷史高位，玉米、大豆等農產品價格也較早前低位明顯反彈。商品價格大升已反映在
ＰＰＩ中，例如美國３月ＰＰＩ同比刷新了近十年新高。隨著經濟回歸正常，上游漲價壓力或將
向整體經濟全面擴散。
　
　　美國總統拜登的基建新政有望落地，容易推升長期通脹。４月初，拜登提出了涵蓋２﹒３萬
億美元基建投資計劃的《美國就業計劃》法案，其基建新政有望進入快速落地通道。基建的落地
，將直接推升美國通脹水平。除基建外，拜登更提出要對企業及富人大幅加稅，同時全面提高對
窮人的支持。參考歷史趨勢，更公平的收入分配機制、更小的貧富差距，更容易推升長期通脹。
在不同的群體中，中低收入群體的邊際消費意願最高，他們的收入增長越快，象徵著更高的消費
景氣及更大的通脹壓力。在過去數十年美國通脹中樞不斷回落，其實與美國中低收入群體的收入
增長緩慢密切相關。展望未來，若然拜登真的能成功優化美國收入分配機制、推動中低收入群體
收入加快增長，美國通脹中樞上升趨勢將形成，結束以往持續回落態勢。通脹回升，利率上揚也
將難以避免。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning10/05/2021
溫傑：信義光能趁反彈減持　先看20天線
滙創新思維08/05/2021
滙豐與商界同行　善用金融科技　助企業應對營商挑戰
財經熱話07/05/2021
李澤楷：ViuTV廣告市佔率上升　透露已接種兩劑新冠疫苗
香港要聞07/05/2021
【新冠肺炎】接種兩劑疫苗檢疫期縮短　極高風險地區檢疫安排不變
中國故事07/05/2021
《神州經脈》外貿數據有驚喜　財新服務業PMI年內高　A股續弱
財經熱話07/05/2021
大和料產品價格進下行周期 信義光能及福萊特玻璃碎滿地
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金