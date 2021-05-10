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10/05/2021 15:10

《師傅教路－黃瑋傑》亞信科技上望１３﹒６元，與騰訊雲戰略合作

　　《師傅教路》亞信科技（０１６７５）宣布，其全資附屬公司亞信科技（中國）與騰訊雲於
北京簽訂戰略合作協議。根據戰略合作協議，集團將與騰訊雲結合雙方的優勢產品和技術能力，
相互賦能，在軟件國產化、數字化運營ＤＳａａＳ、垂直行業雲業務、人工智能、安全領域、中
台能力運營、智慧城市、運營商行業拓展、人才賦能與培養等方面進行深度合作，打造具有行業
競爭力的融合型產品和創新型解決方案，共同擴展市場覆蓋範圍。

＊「三新」業務呈現高速發展＊

　　亞信科技主要在中國提供電信軟件產品及相關服務，其「三新」業務（數字化運營
ＤＳａａＳ、垂直行業及企業上雲、ＯＳＳ）呈現高速發展。集團持續加大ＤＳａａＳ業務拓展
力度，以「合規豐富的數據資源＋創新領先的基於ＡＩＯＴ、雲、５Ｇ等的新技術＋基於業務場
景的數字化產品」，攜手運營商助力相關重點行業客戶精準營銷、智慧運營、提質增效，發揮數
字化價值。於截至２０２０年１２月３１日止年度，ＤＳａａＳ業務實現收入約３﹒５２億元人
民幣，同比增長１３１﹒７％，增幅再創新高。
　　另一方面，集團持續加大垂直行業及企業上雲市場布局，聚焦金融、能源、交通、政務、郵
政等五大戰略性垂直行業，深刻洞察客戶需求，提供ＣＲＭ、數據管理、ＤｅｖＯｐｓ、雲ＭＳ
Ｐ、智慧城市建設等產品及服務，打造標桿產品案例，逐步在行業複製推廣，大企業客戶版圖進
一步擴大﹒截至２０２０年末，集團服務的大型企業客戶達８５個，同比增長４４﹒１％，客戶
留存率持續保持在超過９９％的高水平，垂直行業及企業上雲業務上年度收入約１﹒８億元人民
幣，增長６３﹒７％。

＊建議買入價１２﹒７元＊

　　隨著５Ｇ建設發展進入「快車道」，運營商加快推進雲網融合建設，集團緊密把握５Ｇ時代
ＢＳＳ　＆　ＯＳＳ融合發展的趨勢，大力推進多領域業務融合，持續強化ＢＳＳ軟件與服務優
勢，提供使能５Ｇ業務運營場景的ＢＳＳ系統，為運營商５Ｇ業務發展提供強力支撐。集團同時
拓展升級５Ｇ　ＯＳＳ網絡智能化產品，深度參與制定５Ｇ　ＯＳＳ體系規範，打造先發優勢，
助力運營商５Ｇ網絡質量優化和網絡體驗提升。於２０２０年度，集團ＯＳＳ業務收入約２﹒４
８億元人民幣，增長１１４％。
　　集團相信與騰訊雲訂立戰略合作協議，將為集團拓展垂直行業客戶及發展新業務提供機會，
預期建立互利合作關係將創造更多潛在增長機會。建議買入價１２﹒７元，目標１３﹒６元，止
蝕位１１﹒９元。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

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