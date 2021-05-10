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即市新聞

10/05/2021 11:36

《金石為開－黃威》非農遠遜預期，黃金強勢上衝

　　《金石為開》美國４月非農數據遠遜預期，減輕了美聯儲對於收緊政策的壓力。上周官員們
也繼續淡化對通脹的擔憂，並推遲減碼ＱＥ的討論。不過英央行開始放緩購債速度，歐央行也透
露出可能放緩購債的意向，值得市場警惕。整體而言，歐系貨幣的走強壓制美元，幫助黃金繼續
上攻，全周金價累計大漲３﹒３％。
　
　　美國４月非農新增就業人數僅錄得２６﹒６萬，較預期的９７﹒８萬相去甚遠；失業率也由
３月的６﹒０％抬升至６﹒１％，遠遜預期的５﹒８％。這一期非農無疑令市場大跌眼鏡，因為
今年以來美國的經濟數據一直表現不俗，勞動力市場復甦明顯。４月數據如此巨大的滑坡，有可
能由於暫時的預測誤差或季調因素，或許要等到下月修正後才更具說服力。
　
　　不過這對於貨幣政策當局而言，無疑是減輕了收緊流動性的壓力。上周美聯儲多位官員講話
支持寬鬆政策，淡化通脹擔憂。美聯儲副主席克拉里達表示現在就討論縮減央行的資產購買計劃
為時尚早，似乎是得到了４月非農的驗證。
　
　　另一方面，歐洲則開始出現邊際收緊的跡象。英國央行表示，將放緩每周債券購買速度至
３４億英鎊，預期購債計畫將於今年底附近結束。雖然這是由於英央行一季度購債速度過快導致
，但投資者也不容忽視。而且歐央行委員會成員Ｍａｒｔｉｎｓ　Ｋａｚａｋｓ也指出，倘若歐
元區經濟沒有惡化，歐央行下月亦可能決定放慢緊急購債計畫的購買速度。
　
　　歐系貨幣的進一步走高壓制美元指數表現，推動金價突破１８００美元大關。短期來看，歐
美政策預期的差異會繼續利好黃金。目前金價表現強勢，升穿了日線保歷加通道上軌。惟ＲＳＩ
開始趨近超買水平，預計１８５０美元附近會有較大的回吐壓力，若小時圖正式轉淡，建議投資
者減磅獲利。
　
　　本周重點關注美國４月核心ＣＰＩ、５月密西根大學消費者信心指數初值及德國５月ＺＥＷ
經濟景氣指數。《六福金融分析師　黃威》

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