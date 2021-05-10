《陶冬天下－陶冬》美就業現弱勢，英央行謀轉身

《陶冬天下》儘管美國就業數據十分疲弱，儘管全球疫情持續惡化，美國Ｓ＆Ｐ５００站到

了新的歷史高點，銅價鐵礦石價一路飆升，上周風險資產價格總的來講表現亮麗。在過去的幾天

，美國財長耶倫談及加息風險，聯儲半年報指向資產價格「高過歷史平均」的估值，監管部門開

始為未來的修改政策投石問路，但是充裕的流動性和強勁的企業盈利，推著美股繼續攀行，並帶

動多數其他國家股市向好。在美國非農就業出爐一刻，美國十年期國債利率一度跌破１﹒５％水

平，但很快回升。總體來說長債上周上揚，對耶倫言論反應不大。非農數據公布後美元指數大幅

下挫，逼近９０大關。布蘭特原油期貨走高，黃金價格大幅上漲。不過上周的商品之星，非銅價

莫屬，受到供應和需求雙方面的刺激，倫敦銅期貨價長驅直入，一舉突破１００００點，並創下

歷史新高。商品巨頭嘉能可總裁稱，綠色革命為銅製造出巨大的需求，銅價需要上升５０％才能

重新平衡供需。鐵礦石及其他有色金屬上周也有亮麗的表現。



美國非農業就業在４月增加了２６６Ｋ，遠遠低過市場和筆者預期的１０００Ｋ，上期數字

也被大幅下方修正，失業率升至６﹒１％。筆者對此數據充滿疑惑。就業增長慢，並不是４月政

府救援支票帶來的，低端製造業的就業人數在上升。從其他數字看，ＩＳＭ服務就業指數、

ＡＤＰ報告和Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ Ｂｏａｒｄ調查都顯示就業市場在明顯升溫，各城市的實

地觀察也表明商業狀況隨著經濟重啟而明顯回暖，服務業重回興旺。筆者估計問題可能出在季節

性調整上。４月份是就業旺季，通常４月的數據需要按比例作下調以紓緩季節性因素製造出的上

跳。但是今年的４月與往常不同，經濟重啟、救援支票、疫情紓緩等一系列因素製造出超級上跳

，季節性調整也據此按比例削減，但是其實今年４月的上跳中有相當一部分不是季節性因素造成

的，而是疫情、政策所帶來的特殊效果。筆者這個猜測是否合理，且待５月時的數據調整見分曉

。筆者堅信，美國經濟復甦仍在快車道上，疫情期間積聚起的５﹒６萬億美元儲蓄中相當部分會

在未來一年向消費市場釋放，帶起經濟，帶起就業。當然，此數據無疑減輕了貨幣政策制定者的

壓力，聯儲暫時無需擔心通脹壓力（起碼在數據層面上）。筆者依然認為聯儲最快也要到９月才

開始談論減少購債計劃，乃至退出ＱＥ，而不是部分市場人士預計的６月。



英格蘭銀行的貨幣政策委員會在上周會議上，決定維持政策利率於０﹒１％和資產購買規模

在８９５０億英鎊不變，不過它作出了一個微小的調整，每周購債額度從４４億英鎊下調到

３４億，央行強調這個運作層面的決定不應該被解讀為政策改變。的確，貨幣政策大局沒有變，

英國央行在今年第一季度的購債速度快過全年應有的平均數，不過這個微妙的提示也不應被忽視

。英國貨幣當局決心穿越即將到來的通脹雲霧，而不改變政策立場，加息恐怕要等到２０２３年

才會發生。但是一旦經濟情況明顯改善（央行已經大幅提高增長預測、調低失業率預測），則央

行可能進一步減少購債規模，直至明年第一季度經濟回到疫情前水平後開始回收流動性。英格蘭

銀行是世界五大央行中思維最活躍的一個，它的一些講法、做法過去都被美國聯儲所仿效。英鎊

對美元匯率上周逼近１﹒４水平。



本周市場的數據焦點有三，１）美國４月份核心ＣＰＩ，預計環比增加０﹒３％，同比

２﹒４％；ＣＰＩ本身０﹒２％，３﹒６％。聯儲口中的過渡性通脹冉冉升起。２）中國４月份

信貸和社會融資數據，將證實貨幣環境是否被抽緊。３）拜登約見民主黨和共和黨的國會兩院領

袖，首次討論他公布的美國就業計劃和美國家庭計劃。共和黨的反應將預示白宮刺激方案在國會

得到批准的難度。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

