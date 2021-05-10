《缸邊隨筆－石鏡泉》美國這個債仔

《缸邊隨筆》美國借債多，人之共識，但究竟債有幾多？還唔還得起？港元與之掛勾，又會

否被累，談一談。



今文資料取自Ｄｏｕｂｌｅ Ｌｉｎｅ的Ｊｅｆｆｒｅｙ Ｇｕｎｄｌａｃｈ的一次演講料

。



第一：要看看美國的財赤，自２００９年美國ＱＥ以來，美國的財赤就大爆炸，今時已達Ｇ

ＤＰ的１９﹒０５％，這有甚麼好怕？



美國政府今時累計有２８萬億債務，如計入美國政府有可能承擔的各項支出，債務計（如學

生貸款）則其債額可達１６３萬億，再加上各州的債，將是美國ＧＤＰ的７７５％。此即如美國

欲償還這些債務，以每年以ＧＤＰ的１０％拿來還債，就要７７﹒５年才可還完。有誰會預期美

國會還，或能還這些債？肯定不會。



Ｇｕｎｄｌａｃｈ未有講這對美元？價有甚麼影響，也就不妨推測下。



歐盟要求其盟國的財政預算赤字不要超越ＧＤＰ的３％。



２０２０年爆疫，為刺激經濟，歐盟就放寬了財政預算赤字不可逾３％的規定，到今年，怎

也沒有逾１９％，有甚麼影響。



匯價是兩隻貨幣間的供應對比，今時美元因財赤勁，美元供應較歐元多，故歐元兌美元會有

底氣，除非歐洲疫情大變壞。



第二：拜登希望透過對富人徵稅來彌補部分財赤，拜登想向年收入逾１００萬美元的富人徵

高稅，但易嗎？



以在加州的納稅人言，加上州稅，就是要交５７％的稅，有哪位「富人」會肯跟你分一半收

益？結果是怎能不逃稅？一逃，就即是收不到預期可得之稅，即國債依舊高。



第三：美政府又可否削財赤？



不易。今時有逾３４％的美國家庭開支是靠美國政府的福利補助來支？的，逾３成個人收入

來自政府補助。如果美政府不再發這些福利補助，即是美國的國內消費可以減少３４％

。美國有７８％的經濟是靠美國人的消費而來，如沒有了這些美國政府補貼，美國ＧＤＰ會少了

一截，這是飲鴆止渴，但又不飲不得，於是美國的財赤會因福利支出不能停，而無法遏止。



第四：聯儲局能挺多久？



以前美國的國債，是靠外國人和美國企業、投資機構來買債，但由於自２００９年的ＱＥ以

來，美債發行量大，大到不可能由以前的資金源來吸納，所以就轉而由美國聯儲局去買債，聯儲

局自２００９年以來買債量，近年就見到急增至逾７萬億。聯儲局是沒有這麼多錢去買美國政府

國債的，他是透過簽支票來買這些美國政府國債。這就是伯南克ＱＥ的錢的來源，怎做到

？過年，各家關起自家門打麻將，是不會打一毫斗零底，可以豪些打一千幾萬一底，因為只要將

最細額的籌碼也叫一萬就可以了，反正打完牌，誰賺誰輸不重要，因為不會真計數。但亦有一樣

，這些籌碼不可以拿去澳門金沙、葡京（即國際市場）兌回現金。



你家籌碼不可以出街用，但聯儲局所持有的美國國債則可以靜雞雞地流出街，因為美元無識

認。之不過，市場不會蠢到永不察覺，只要聯儲局的持債量一降低，市場就知聯儲局是在收水了

（退市），市場會跌，凡ｈｉｇｈ－ｂｅｔａ股及任何投機性重的資產會率先下跌。



第五：因為聯儲局今時已對通脹及美政府大發債無力駕馭，聯儲局只可以告訴市場你信我，

我有辦法應付喎，但是甚麼辦法？一直沒有講。



美國ＧＤＰ也會將股價加入計算的，如股價大跌，將會拖低美國ＧＤＰ，對聯儲局言，今時

股市最好不要大升，以免他日一退市就會大跌。聯儲局可以做的是講下會關注通脹，但又不講會

加息，講下股市有點高，但又不講有泡沫，試圖用口水來調控市場預期。



對投資者言，除了要對上述五項有所留意外，還要留意印度變種病毒的擴散，一旦擴散至歐

美，則一切的疫後復甦憧憬可以休矣。筆者上周五在午市閒談中有談此（請【按此】觀看「５月

７日石Ｓｉｒ午市閒談」視頻），各位有興趣可留意下。《資深投資者 石鏡泉》

