《經濟通通訊社１０日專訊》香港政府要求全港外傭強制檢測的期限，已於昨日（９日）屆
滿。
食衞局指，由５月１日至昨日傍晚六時，近３４萬名外傭已在社區檢測中心和流動採樣站接
受檢測，或提交深喉唾液測試樣本，另外估算約有４萬名外傭接種了兩劑新冠疫苗。局方感謝外
傭和僱主配合，同心抗疫。
因本港早前有外傭驗出帶有變種病毒株，政府要求全港外傭接受強制檢測。（ｃｌ）
10/05/2021 09:12
【新冠肺炎】食衞局：近３４萬名外傭已接受檢測
《經濟通通訊社１０日專訊》香港政府要求全港外傭強制檢測的期限，已於昨日（９日）屆
滿。
食衞局指，由５月１日至昨日傍晚六時，近３４萬名外傭已在社區檢測中心和流動採樣站接
受檢測，或提交深喉唾液測試樣本，另外估算約有４萬名外傭接種了兩劑新冠疫苗。局方感謝外
傭和僱主配合，同心抗疫。
因本港早前有外傭驗出帶有變種病毒株，政府要求全港外傭接受強制檢測。（ｃｌ）
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