《經濟通通訊社１０日專訊》消息指，本港新增少於５宗新冠肺炎確診個案，今日將不設疫
情記者會。
本港昨（９日）再多１宗外地輸入確診個案，５２歲女患者從阿根廷抵港，連續兩日錄得本
地零確診。
港大微生物學系臨床助理教授薛達表示，本港疫情現時稍為穩定，但由於變種病毒潛伏期達
１４日甚至更久，部分長達２１日，認為未來數天要密切監察情況。政府專家顧問、中大呼吸系
統科講座教授許樹昌指，現時未有跡象顯示，因變種病毒流入社區引起大爆發，形容是好好彩，
可能是由於仍有社交距離措施，和市民樂意帶口罩。（ｃｌ）
10/05/2021 13:02
【新冠肺炎】消息：本港新增少於５宗確診，不設疫情記者會
《經濟通通訊社１０日專訊》消息指，本港新增少於５宗新冠肺炎確診個案，今日將不設疫
情記者會。
本港昨（９日）再多１宗外地輸入確診個案，５２歲女患者從阿根廷抵港，連續兩日錄得本
地零確診。
港大微生物學系臨床助理教授薛達表示，本港疫情現時稍為穩定，但由於變種病毒潛伏期達
１４日甚至更久，部分長達２１日，認為未來數天要密切監察情況。政府專家顧問、中大呼吸系
統科講座教授許樹昌指，現時未有跡象顯示，因變種病毒流入社區引起大爆發，形容是好好彩，
可能是由於仍有社交距離措施，和市民樂意帶口罩。（ｃｌ）
|FOCUS10/05/2021
【FOCUS】非農爆冷顯「工荒」疑雲 供給不足添復甦陰影
|開市Good Morning10/05/2021
溫傑：信義光能趁反彈減持 先看20天線
|滙創新思維08/05/2021
滙豐與商界同行 善用金融科技 助企業應對營商挑戰
|財經熱話07/05/2021
李澤楷：ViuTV廣告市佔率上升 透露已接種兩劑新冠疫苗
|香港要聞07/05/2021
【新冠肺炎】接種兩劑疫苗檢疫期縮短 極高風險地區檢疫安排不變
|中國故事07/05/2021
《神州經脈》外貿數據有驚喜 財新服務業PMI年內高 A股續弱
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰