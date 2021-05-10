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10/05/2021 13:02

【新冠肺炎】消息：本港新增少於５宗確診，不設疫情記者會

　　《經濟通通訊社１０日專訊》消息指，本港新增少於５宗新冠肺炎確診個案，今日將不設疫
情記者會。
　　本港昨（９日）再多１宗外地輸入確診個案，５２歲女患者從阿根廷抵港，連續兩日錄得本
地零確診。
　　港大微生物學系臨床助理教授薛達表示，本港疫情現時稍為穩定，但由於變種病毒潛伏期達
１４日甚至更久，部分長達２１日，認為未來數天要密切監察情況。政府專家顧問、中大呼吸系
統科講座教授許樹昌指，現時未有跡象顯示，因變種病毒流入社區引起大爆發，形容是好好彩，
可能是由於仍有社交距離措施，和市民樂意帶口罩。（ｃｌ）

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