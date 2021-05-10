【新冠肺炎】消息：本港新增少於５宗確診，不設疫情記者會

《經濟通通訊社１０日專訊》消息指，本港新增少於５宗新冠肺炎確診個案，今日將不設疫

情記者會。

本港昨（９日）再多１宗外地輸入確診個案，５２歲女患者從阿根廷抵港，連續兩日錄得本

地零確診。

港大微生物學系臨床助理教授薛達表示，本港疫情現時稍為穩定，但由於變種病毒潛伏期達

１４日甚至更久，部分長達２１日，認為未來數天要密切監察情況。政府專家顧問、中大呼吸系

統科講座教授許樹昌指，現時未有跡象顯示，因變種病毒流入社區引起大爆發，形容是好好彩，

可能是由於仍有社交距離措施，和市民樂意帶口罩。（ｃｌ）

