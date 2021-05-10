【大國博弈】中國聯通（００７６２）美國存託證券遭維持下市決定

《經濟通通訊社１０日專訊》中國聯通（００７６２）公布，有關紐約證交所監管部門決定

重新啟動其美國存託證券（紐約：ＣＨＵ）下市程序的決定，以及有關該集團向紐約證交所提出

書面要求，要求紐約證交所董事會一個委員會覆議該決定，於上周四（６日），該委員會維持該

決定。

該集團指，預計紐約證交所將向美國證券交易委員會提交２５表格以撤銷其美國存託證券的

上市及註冊，而之前，紐約證交所將發布新聞稿及於該所網站發布通知，公告撤銷其美國存託證

券上市最終決定。該集團指，根據規則，其美國存託證券下市將於向美國證交會提交２５表格後

之１０日後生效。

該集團指，已發行美國存託證券數量已從去年底約３３００萬份大幅下降至４月底約５００

萬份，佔總發行股份約０﹒２％。紐約梅隆銀行為其美國存託證券代理機構。美國存託證券持有

人可將其所持美國存託證券交還以其普通股，交還的每１份美國存託證券可換取１０股普通股。

鑑於紐約證交所已於１月１１日暫停美國存託證券買賣，可向專業顧問或紐約梅隆銀行諮詢換股

事宜。

該集團指，自２０００年上市以來，一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地的監管

要求，依法合規運營，尋求專業意見和保留一切權利，以保護其合法權益。（ｗｈ）

