【大國博弈】中國電信（００７２８）美國存託股份遭維持下市決定

《經濟通通訊社１０日專訊》中國電信（００７２８）公布，有關紐約證交所監管部門決定

重新啟動其美國存託股份（紐約：ＣＨＡ）下市程序的決定，以及有關該集團向紐約證交所提出

書面要求，要求紐約證交所董事會一個委員會覆議該決定。於上周四（６日），該委員會維持該

決定。

該集團指，預計紐約證交所將向美國證券交易委員會提交２５表格以撤銷其美國存託股份的

上市及註冊，而之前，紐約證交所將發布新聞稿及於該所網站發布通知，公告撤銷其美國存託股

份上市最終決定。該集團指，根據規則，其美國存託股份下市將於向美國證交會提交２５表格後

之１０日後生效。

該集團指，已發行美國存託股份數量於上周五（７日）為約１１４萬份，佔總發行股份約

０﹒１４％。紐約梅隆銀行為其美國存託股份代理機構。美國存託股份持有人可將其所持美國存

託股份交還以其普通股，交還的每１份美國存託股份可換取１００股Ｈ股。鑑於紐約證交所已於

１月１１日暫停美國存託股份買賣，可向專業顧問或紐約梅隆銀行諮詢換股事宜。

該集團指，自２００２年上市以來，一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地的監管

要求，依法合規運營，尋求專業意見和保留一切權利，以保護其合法權益。（ｗｈ）

