【大國博弈】中移動（００９４１）美國存託股票遭維持下市決定

《經濟通通訊社１０日專訊》中國移動（００９４１）公布，有關紐約證交所監管部門決定

重新啟動其美國存託股票（紐約：ＣＨＬ）下市程序的決定，以及有關該集團向紐約證交所提出

書面要求，要求紐約證交所董事會一個委員會覆議該決定，於上周四（６日），該委員會維持該

決定。

該集團指，預計紐約證交所將向美國證券交易委員會提交２５表格以撤銷其美國存託股票的

上市及註冊，而之前，紐約證交所將發布新聞稿及於該所網站發布通知，公告撤銷其美國存託股

票上市最終決定。該集團指，根據規則，其美國存託股票下市將於向美國證交會提交２５表格後

之１０日後生效。

該集團指，紐約梅隆銀行為其美國存託股票代理機構。美國存託股票持有人可將其所持美國

存託股票交還供註銷，以提取該集團相應數目的普通股。於支付紐約梅隆銀行若干費用並滿足存

託協議其他要求之後，每份美國存託股票註銷後可換取５股普通股。鑑於紐約證交所已於１月

１１日暫停美國存託股票買賣，存託股票持有人可向專業顧問或紐約梅隆銀行諮詢換股事宜。

該集團指，自１９９７年１０月上市以來，一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地

的監管要求，依法合規運營，尋求專業意見和保留一切權利，以保護其合法權益。（ｗｈ）

