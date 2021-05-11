《缸邊隨筆－石鏡泉》二選一

《缸邊隨筆》股票投資是二選一，選中，就贏，選錯就輸。在互聯網平台裏，經營者為求獨

大，也要求用家二選一。在歐美的「自由」市場裏，到你大了，當權政府會話你壟斷，罰你，

Ｆａｃｅｂｏｏｋ、微軟、谷歌都被罰過，中國又如何？



中國政府叫市監局來處理，市監局通知３４個互聯網平台，通知他們一個月內，自動改正，

不能再要求用戶二選一。市監局從過往的監管經驗，知道不少被監管者會與地區監管者搞關係，

打籠通，換湯不換藥，其間可能涉及不正當交易。但今次應不易了，因為市監總局，日前通令各

地區監管局，要從嚴，不可走過場，成效要到一個月期限後才能評審。



在這些整頓期間，必然有「唔順超」者將這個監管講成是政治打壓，馬雲講話得罪了當權者

，故螞蟻一身蟻，美團（０３６９０）老細刊了首詩，故美團股價跌，這都是大戶的垂死掙扎，

但小戶該如何？



＊Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ ａｌｌ在中國行不通＊



答案：二選一，早沽早著。為甚麼要沽？唉！他們的大股東都二選一，沽了，你能不跟他們

所選，沽？



大股東沽，是因為大股東以為中國尚很落後，監管機構跟不上形勢，可以讓Ｗｉｎｎｅｒ

ｔａｋｅｓ ａｌｌ，中國是社會主義國家，Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅｓ ａｌｌ即是製造「新

地主階級」，其他人食乜，可以嗎？



阿爺說此路不通，就不通啦！一方面啲人話阿爺一言堂，另方面又以為阿爺會鬆章，唉！



二選一，快啲呀！







＊復星醫藥可候５３﹒５元吸＊



昨筆者在《午市閒談》視頻推介了復星醫藥（０２１９６），復星主要從事開發、製造和銷

售醫藥產品和醫療設備、進出口醫療設備，並提供相關及其他諮詢服務，以及投資管理。



復星昨創新高，在同類股中升幅也最大，收報６２﹒６元，升２５﹒１％；預期市盈率

３１﹒９７％，周息率０﹒８２％。



＊與ＢｉｏＮＴｅｃｈ合資生產疫苗＊



復星醫藥擬與ＢｉｏＮＴｅｃｈ成立合資公司，在上海生產ｍＲＮＡ新冠疫苗，合資期限為

１５年；註冊資本不超過２億美元，雙方各認繳合資公司一半資本（１億美元），並將於下月中

簽訂最終協議。



復星將向合資公司提供不超過１﹒５億歐元的股東貸款，以及為合資公司提供銀行融資支持

；ＢｉｏＮＴｅｃｈ則提供年產能可達１０億劑ｍＲＮＡ新冠疫苗的生產設施，這產能還包括後

續的一些產能安排。



另一疫苗股國藥（０１０９９）研發的新冠疫苗，上周五（７日）通過了世界衛生組織緊急

使用認證，標誌著中國在新冠疫苗研發及產能上獲國際認可。現時全球缺少新冠疫苗的國家也愈

來愈傾向尋求中國協助，而復星透過是次合作，相信可獲得相關技術，應對日後全球疫苗，包括

新冠肺炎在內的疫苗需要。



復星上周股價曾一度急挫兩成半，昨大幅反彈，後市有憧憬，而部分券商近日的評級及目標

價（約５２元）的參考價值已不大。



＊技術上可續升＊



與ＢｉｏＮＴｅｃｈ的合作利好股價，復星在日線圖彈上；周線圖上，也明顯彈升，月線圖

更升越了保歷加通道上軸，見歷史高位，料可續升。



策略上，５３﹒５元是個重要價位，投資者可候股價稍回才低吸，作長線投資；短期阻力在

６２元，短期支持也是５３﹒５元，止蝕５０元。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

