《經濟通通訊社１１日專訊》基石科技（０８３９１）發盈警，料截至３月３１日止３個月
將錄得不超過１３００萬元之虧損，而去年同期虧損８６０萬元。
期間虧損由於自２０２０年８月起新收購電動車充電解決方案及系統服務業務產生額外成本
。預期電動車充電業務截期內分部業績將為虧損約７００萬元。其次，期內確認以權益結算股份
為基礎付款開支約２５０萬元；以及期內收益增加約３５０萬元。（ｋｉ）
11/05/2021 08:11
【企業盈警】基石科技（０８３９１）首季虧損擴大至１３００萬元
《經濟通通訊社１１日專訊》基石科技（０８３９１）發盈警，料截至３月３１日止３個月
將錄得不超過１３００萬元之虧損，而去年同期虧損８６０萬元。
期間虧損由於自２０２０年８月起新收購電動車充電解決方案及系統服務業務產生額外成本
。預期電動車充電業務截期內分部業績將為虧損約７００萬元。其次，期內確認以權益結算股份
為基礎付款開支約２５０萬元；以及期內收益增加約３５０萬元。（ｋｉ）
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