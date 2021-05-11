【企業盈警】基石科技（０８３９１）首季虧損擴大至１３００萬元

《經濟通通訊社１１日專訊》基石科技（０８３９１）發盈警，料截至３月３１日止３個月

將錄得不超過１３００萬元之虧損，而去年同期虧損８６０萬元。

期間虧損由於自２０２０年８月起新收購電動車充電解決方案及系統服務業務產生額外成本

。預期電動車充電業務截期內分部業績將為虧損約７００萬元。其次，期內確認以權益結算股份

為基礎付款開支約２５０萬元；以及期內收益增加約３５０萬元。（ｋｉ）

