【企業盈喜】立高（８４７２）料首季稅前溢利增至最多２００萬元

《經濟通通訊社１１日專訊》立高控股（０８４７２）發盈喜，料截至３月３１日止三個月

錄得除稅前溢利不多於２００萬元，去年同期為９０萬元。

董事會認為，變動主要由於期間的收益較截至去年同期增加約５﹒２％，以及期間出售機器

及設備收益所致。（ｋｉ）

