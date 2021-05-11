《經濟通通訊社１１日專訊》立高控股（０８４７２）發盈喜，料截至３月３１日止三個月
錄得除稅前溢利不多於２００萬元，去年同期為９０萬元。
董事會認為，變動主要由於期間的收益較截至去年同期增加約５﹒２％，以及期間出售機器
及設備收益所致。（ｋｉ）
11/05/2021 08:30
【企業盈喜】立高（８４７２）料首季稅前溢利增至最多２００萬元
《經濟通通訊社１１日專訊》立高控股（０８４７２）發盈喜，料截至３月３１日止三個月
錄得除稅前溢利不多於２００萬元，去年同期為９０萬元。
董事會認為，變動主要由於期間的收益較截至去年同期增加約５﹒２％，以及期間出售機器
及設備收益所致。（ｋｉ）
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