《經濟通通訊社１１日專訊》俄羅斯駐美大使館最新否認有關俄羅斯參與勒索及網絡攻擊美
國最大汽油輸送管道Ｃｏｌｏｎｉａｌ Ｐｉｐｅｌｉｎｅ。
俄羅斯重申否認個別記者毫無根據的捏造，並重申沒有透過網絡進行惡意活動。（ａｌ）
11/05/2021 16:31
【油市博弈】俄羅斯駐美大使館否認攻擊Ｃｏｌｏｎｉａｌ輸油管道
《經濟通通訊社１１日專訊》俄羅斯駐美大使館最新否認有關俄羅斯參與勒索及網絡攻擊美
國最大汽油輸送管道Ｃｏｌｏｎｉａｌ Ｐｉｐｅｌｉｎｅ。
俄羅斯重申否認個別記者毫無根據的捏造，並重申沒有透過網絡進行惡意活動。（ａｌ）
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