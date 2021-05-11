【油市博弈】俄羅斯駐美大使館否認攻擊Ｃｏｌｏｎｉａｌ輸油管道

《經濟通通訊社１１日專訊》俄羅斯駐美大使館最新否認有關俄羅斯參與勒索及網絡攻擊美

國最大汽油輸送管道Ｃｏｌｏｎｉａｌ Ｐｉｐｅｌｉｎｅ。

俄羅斯重申否認個別記者毫無根據的捏造，並重申沒有透過網絡進行惡意活動。（ａｌ）

