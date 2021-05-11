《經濟通通訊社１１日專訊》歐洲央行管理委員會委員、法國央行總裁維勒魯瓦德加洛最新
表示，緊急購債計劃（ＰＥＰＰ）將最少持續到明年３月，而即使資產購買減緩，貨幣政策仍將
保持寬鬆，目前利率水平對經濟活動非常有利。
而據意大利《共和國報》（Ｌａ Ｒｅｐｕｂｂｌｉｃａ）最新報道指，歐盟執委會即將公
布的預估數據，料將預估今年意大利經濟增長率約４％，高於早前預期增長３﹒４％。
報道又指歐盟執委會預估今年意大利債務相當於國內生產總值（ＧＤＰ）比例將介於
１５６％至１６０％，而且將由明年起下降。（ａｌ）
11/05/2021 16:10
【全球放水】法國央行行長：緊急購債計劃將最少持續明年３月
《經濟通通訊社１１日專訊》歐洲央行管理委員會委員、法國央行總裁維勒魯瓦德加洛最新
表示，緊急購債計劃（ＰＥＰＰ）將最少持續到明年３月，而即使資產購買減緩，貨幣政策仍將
保持寬鬆，目前利率水平對經濟活動非常有利。
而據意大利《共和國報》（Ｌａ Ｒｅｐｕｂｂｌｉｃａ）最新報道指，歐盟執委會即將公
布的預估數據，料將預估今年意大利經濟增長率約４％，高於早前預期增長３﹒４％。
報道又指歐盟執委會預估今年意大利債務相當於國內生產總值（ＧＤＰ）比例將介於
１５６％至１６０％，而且將由明年起下降。（ａｌ）
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