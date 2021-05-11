【代幣風暴】印尼研究擬對加密貨幣交易課稅

《經濟通通訊社１１日專訊》印尼稅務辦公室發言人努爾最新表示，印尼正研究針對加密貨

幣交易課稅的計劃，因為目前加密貨幣交易在當地升溫，強調取得資本利得的納稅人必須繳稅，

並且必須申報，不過計劃仍在討論階段。（ａｌ）

