【油市博弈】Ｃｏｌｏｎｉａｌ停運第四日，白宮稱燃油供應未短缺

《經濟通通訊社１１日專訊》美國最大油管線營運商Ｃｏｌｏｎｉａｌ Ｐｉｐｅｌｉｎｅ

周末遭駭客攻?後，主要管道處於關閉狀態的情況已進入第四日，不過白宮官員周一（１０日）

表明管線沒有嚴重損害，不存在燃油供應短缺情況。

Ｃｏｌｏｎｉａｌ表示正爭取時間，在東海岸汽油、柴油和航空燃油庫存耗盡前，在本周末

前恢復管線營運。公司又透露德州至新澤西管線的部分區段將逐步恢復，全部服務基本上應該能

在本周恢復。

美國副國家安全顧問蘭德爾最新表示，目前不存在燃油供應短缺，網絡及新興技術副國家安

全顧問紐貝格則表示，華府正與公司積極接觸，但公司並未要求在網絡安全方面提供援助。

她又指華府亦尚未就是否應支付贖金提供建議，不過目前他們已被視為犯罪分子，而情報部

門正尋找駭客身份。

聯邦調查局亦正調查此案，並將矛頭指向名為「ＤａｒｋＳｉｄｅ」的勒索駭客組織。雖然

調查仍處於初期階段，不過有部分證據顯示組織與俄羅斯或東歐其他地區有關，據知使用有關勒

索軟件的駭客身在俄羅斯，可是總統拜登直言沒有明顯證據表明，俄羅斯捲入今次駭客攻擊事件

。

拜登亦稱華府正非常密切追蹤今次攻擊，並將與民間石油、天然氣領域，以及其他領域一起

推進網絡安全倡議。

「ＤａｒｋＳｉｄｅ」則發布聲明直言今次目的是金錢，並不想製造社會問題，但沒有點名

提到Ｃｏｌｏｎｉａｌ，亦沒有提到贖金金額。

聯合國秘書長古特雷斯發言人則指，今次駭客事件顯示聯合國成員國必須對抗網路犯罪，以

免遭受毀滅性影響。

而據美國汽車協會指，全美汽油平均價格升至每加侖２﹒９６美元，創２０１８年５月以來

最高。（ａｌ）

