【新冠肺炎】世界衞生組織：印度三重變種病毒株屬全球衞生風險

《經濟通通訊社１１日專訊》世界衛生組織（ＷＨＯ）新冠肺炎病毒技術負責人克荷芙周一

（１０日）在吹風會宣布，上年首次在印度發現的三重變種病毒株「Ｂ﹒１﹒６１７」將歸類為

全球衞生風險，因為初步數據顯示該變種病毒株具更高傳播性，並可以逃避部分關鍵抗體，世衛

今日將發表相關詳細報告。

該變種病毒株是第四個被列為全球關注的變種病毒，需要加強跟蹤和分析，而其他三個變種

病毒分別在英國、南非和巴西首次發現。

不過世衛表示需要獲得在印度和其他地方的更多信息，並進行有針對性的測序，以便弄清該

變種病毒株的傳播力。

印度衛生部門周一則警告，在部分患者體內發現真菌感染，並可造成毀容甚至死亡。印度醫

學研究理事會（ＩＣＭＲ）周日（９日）發布健康諮詢，相關真菌感染屬毛霉菌病，亦稱「黑木

耳」感染，可損害鼻竇或肺部，據知長時間服用藥物或在病房久治不愈的患者特別容易感染。

不過據《紐約時報》報道指，這種真菌可以通過呼吸道入侵人體，在疫情爆發前已經存在於

印度。



＊美國食藥局擴大輝瑞疫苗緊急授權＊



美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）周一擴大輝瑞及ＢｉｏＮＴｅｃｈ研發的新冠肺炎疫苗緊

急使用授權，可用於１２至１５歲的兒童。

不過挪威政府任命的委員會周一表示，由於存在罕見、有害的副作用風險，其疫苗接種計劃

應該將阿斯利康、強生生產的疫苗排除在計劃外，不過委員會補充，自願接種上述兩疫苗的人士

可允許接種。

另外Ｎｏｖａｖａｘ證實第三季前不會向美國、英國與歐盟申請容許其疫苗作緊急使用，即

申請時間將較早前預期遲，第四季才可能達到每個月生產１﹒５億劑疫苗的目標，亦比早前預期

第三季遲。（ａｌ）

