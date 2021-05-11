  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/05/2021 09:21

【新冠肺炎】世界衞生組織：印度三重變種病毒株屬全球衞生風險

　　《經濟通通訊社１１日專訊》世界衛生組織（ＷＨＯ）新冠肺炎病毒技術負責人克荷芙周一
（１０日）在吹風會宣布，上年首次在印度發現的三重變種病毒株「Ｂ﹒１﹒６１７」將歸類為
全球衞生風險，因為初步數據顯示該變種病毒株具更高傳播性，並可以逃避部分關鍵抗體，世衛
今日將發表相關詳細報告。
　　該變種病毒株是第四個被列為全球關注的變種病毒，需要加強跟蹤和分析，而其他三個變種
病毒分別在英國、南非和巴西首次發現。
　　不過世衛表示需要獲得在印度和其他地方的更多信息，並進行有針對性的測序，以便弄清該
變種病毒株的傳播力。
　　印度衛生部門周一則警告，在部分患者體內發現真菌感染，並可造成毀容甚至死亡。印度醫
學研究理事會（ＩＣＭＲ）周日（９日）發布健康諮詢，相關真菌感染屬毛霉菌病，亦稱「黑木
耳」感染，可損害鼻竇或肺部，據知長時間服用藥物或在病房久治不愈的患者特別容易感染。
　　不過據《紐約時報》報道指，這種真菌可以通過呼吸道入侵人體，在疫情爆發前已經存在於
印度。

＊美國食藥局擴大輝瑞疫苗緊急授權＊

　　美國食品及藥物管理局（ＦＤＡ）周一擴大輝瑞及ＢｉｏＮＴｅｃｈ研發的新冠肺炎疫苗緊
急使用授權，可用於１２至１５歲的兒童。
　　不過挪威政府任命的委員會周一表示，由於存在罕見、有害的副作用風險，其疫苗接種計劃
應該將阿斯利康、強生生產的疫苗排除在計劃外，不過委員會補充，自願接種上述兩疫苗的人士
可允許接種。
　　另外Ｎｏｖａｖａｘ證實第三季前不會向美國、英國與歐盟申請容許其疫苗作緊急使用，即
申請時間將較早前預期遲，第四季才可能達到每個月生產１﹒５億劑疫苗的目標，亦比早前預期
第三季遲。（ａｌ）

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事10/05/2021
《神州經脈》人幣升至近三年高　國債重獲境外機構青睞　滬指收升
財經熱話10/05/2021
復星夥BioNTech設廠 國藥藥品世衛開綠燈 「疫苗股」打大補針
財經熱話10/05/2021
美團連日北水淨沽　張智威:估值仍高　不宜現入手博反彈
FOCUS10/05/2021
【FOCUS】非農爆冷顯「工荒」疑雲　供給不足添復甦陰影
開市Good Morning10/05/2021
溫傑：信義光能趁反彈減持　先看20天線
滙創新思維08/05/2021
滙豐與商界同行　善用金融科技　助企業應對營商挑戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金