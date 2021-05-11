【代幣風暴】傳瑞銀計劃向富裕客戶提供數碼貨幣投資

《經濟通通訊社１１日專訊》據彭博社引述知情人士指，瑞銀集團（ＵＢＳ）正計劃向富裕

客戶提供數碼貨幣投資，並正研究數碼資產類別的多個替代投資，但由於有關投資波動性劇烈，

任何投資產品都只會佔客戶總財富的一小部分。（ａｌ）

