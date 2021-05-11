【油市博弈】白宮國家安全委員會網絡政策高級主管離職

《經濟通通訊社１１日專訊》美國最大油管線營運商Ｃｏｌｏｎｉａｌ Ｐｉｐｅｌｉｎｅ

遭駭客攻?後，美國報章《政治報》（Ｐｏｌｉｔｉｃｏ）引述消息人士報道指，白宮國家安全

委員會（ＮＳＣ）網絡政策高級主管蘇美爾已於周一（１０日）離職，而據國家安全委員會發言

人指，蘇美爾將回到早前任職的國防部工作。（ａｌ）

