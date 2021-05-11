《經濟通通訊社１１日專訊》國際信貸評級機構穆迪最新表示，澳洲與中國的貿易緊張情況
將影響澳洲冶金煤的需求，穆迪對疫情的控制遠好於其他國家，為放寬管制和經濟反彈奠基。
穆迪又指澳洲各行業之間的復甦將不平衡，多數行業將迎來復甦，但航空旅行限制方面的不
確定性將拖累航空業。（ａｌ）
11/05/2021 13:29
【大國博弈】穆迪：中澳貿易緊張將影響澳洲冶金煤需求
《經濟通通訊社１１日專訊》國際信貸評級機構穆迪最新表示，澳洲與中國的貿易緊張情況
將影響澳洲冶金煤的需求，穆迪對疫情的控制遠好於其他國家，為放寬管制和經濟反彈奠基。
穆迪又指澳洲各行業之間的復甦將不平衡，多數行業將迎來復甦，但航空旅行限制方面的不
確定性將拖累航空業。（ａｌ）
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