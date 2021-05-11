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11/05/2021 13:56

【油市博弈】傳沙特下月將向最少四個亞洲買家全數供應原油

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據路透社引述知情人士指，全球最大原油出口國沙特下月將向
最少四間亞洲煉油廠全數供應原油。
　　沙特本月已開始放寬對原油買家的供應削減措施，沙特阿美亦在削減下月對其他亞洲買家的
供應，幅度在合約允許的調整範圍之內。
　　據合約，賣方或買方可以調整裝載量，取決於需求和航運情況，容差在沙特原油合約量的正
負１０％範圍內。（ａｌ）

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