【油市博弈】傳沙特下月將向最少四個亞洲買家全數供應原油

《經濟通通訊社１１日專訊》據路透社引述知情人士指，全球最大原油出口國沙特下月將向

最少四間亞洲煉油廠全數供應原油。

沙特本月已開始放寬對原油買家的供應削減措施，沙特阿美亦在削減下月對其他亞洲買家的

供應，幅度在合約允許的調整範圍之內。

據合約，賣方或買方可以調整裝載量，取決於需求和航運情況，容差在沙特原油合約量的正

負１０％範圍內。（ａｌ）

