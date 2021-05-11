《台股攻略－馮偉明》台股成交額創新高，失守萬七點

《台股攻略》市場憂慮通脹升溫，美國三大指數下挫，台股今日（１１日）低開，電子板塊

沽壓沉重，加上受台灣本土疫情拖累，出現恐慌性沽售，導致加權指數跌勢嚴重，最終跌６５２

點，收１６５８３點，成交金額更錄得７１４８億元（新台幣．下同），創下歷史新高。

電子板塊牽頭下跌，台積電收５７１元，跌３﹒１％；聯發科收９１１元，跌７％；鴻海收

１０７元，跌５﹒３％；大立光收２，７９０元，跌３﹒８％；聯電收４９元，跌６﹒７％；而

矽力─ＫＹ?首利及達能則跌停板，分別收２，７５５元?１０﹒３５元及１５﹒３元。航運股

雖然早段逆勢上升，但仍不敵市場沽壓，陽明收９７﹒６元，跌２﹒９％；萬海收９８﹒７元，

跌２﹒８％，只有四維航及長榮上升，分別收３８﹒２５元及９５﹒６元，升７﹒６％及

２﹒３％。受到台灣疫情擴散影響，航空板塊的華航收１６﹒４元，跌７﹒９％；長榮航收

１６﹒９元，跌３﹒４％。光電面板股份亦是重災區，當中群創、友達及彩晶跌停板。紡織板塊

受惠於棉花價格上升，今日逆市向上，集盛、宏遠、東和、如興、聯發、宏洲及嘉裕紛紛漲停，

南紡、宏益及聚陽升１﹒９％至６﹒９％，惟力鵬跌２﹒８％。聚陽公布第一季稅後淨利為

６﹒５億元，創歷史單季次高，按年增加５２﹒２％，集團第四季的生產排程已超過一半，目前

更與客戶洽談２０２１年首季的訂單。

大市以大成交金額跌穿５月４日低位（１６６４８點），加上市場憂慮通脹情緒升溫，預料

短期大市仍然維持震盪格局，建議投資須審慎行事。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

