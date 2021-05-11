  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/05/2021 18:16

《台股攻略－馮偉明》台股成交額創新高，失守萬七點

　　《台股攻略》市場憂慮通脹升溫，美國三大指數下挫，台股今日（１１日）低開，電子板塊
沽壓沉重，加上受台灣本土疫情拖累，出現恐慌性沽售，導致加權指數跌勢嚴重，最終跌６５２
點，收１６５８３點，成交金額更錄得７１４８億元（新台幣．下同），創下歷史新高。
　　電子板塊牽頭下跌，台積電收５７１元，跌３﹒１％；聯發科收９１１元，跌７％；鴻海收
１０７元，跌５﹒３％；大立光收２，７９０元，跌３﹒８％；聯電收４９元，跌６﹒７％；而
矽力─ＫＹ?首利及達能則跌停板，分別收２，７５５元?１０﹒３５元及１５﹒３元。航運股
雖然早段逆勢上升，但仍不敵市場沽壓，陽明收９７﹒６元，跌２﹒９％；萬海收９８﹒７元，
跌２﹒８％，只有四維航及長榮上升，分別收３８﹒２５元及９５﹒６元，升７﹒６％及
２﹒３％。受到台灣疫情擴散影響，航空板塊的華航收１６﹒４元，跌７﹒９％；長榮航收
１６﹒９元，跌３﹒４％。光電面板股份亦是重災區，當中群創、友達及彩晶跌停板。紡織板塊
受惠於棉花價格上升，今日逆市向上，集盛、宏遠、東和、如興、聯發、宏洲及嘉裕紛紛漲停，
南紡、宏益及聚陽升１﹒９％至６﹒９％，惟力鵬跌２﹒８％。聚陽公布第一季稅後淨利為
６﹒５億元，創歷史單季次高，按年增加５２﹒２％，集團第四季的生產排程已超過一半，目前
更與客戶洽談２０２１年首季的訂單。
　　大市以大成交金額跌穿５月４日低位（１６６４８點），加上市場憂慮通脹情緒升溫，預料
短期大市仍然維持震盪格局，建議投資須審慎行事。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/05/2021
《神州經脈》中國人口年均增長率創新低　通脹顯著PPI三年半高
財經熱話11/05/2021
港股插581點力保兩萬八　科指挫3%　美團十連跌
中國故事11/05/2021
【人口普查】六個錢包、內捲……中國人不願生孩子的四個關鍵詞
中國故事11/05/2021
【人口普查】中國人口14億　年均增長率創新低　一文看懂普查數據
FOCUS11/05/2021
【FOCUS】淨增人口多「銀髮」　機器人加速「大躍進」
財經熱話11/05/2021
吉利汽車銷售遜預期股價挫逾半成 北水趁低吸納?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金